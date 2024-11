Un’agenda è un’agenda da usare, come si fa sempre, per annotare compleanni, scadenze, incombenze e impegni piacevoli. Ma questa è un’agenda anche da appuntare, evidenziare, scarabocchiare perché in ogni settimana si trovano spazi per le entrate e le uscite del giorno ed emoticon da colorare, per dare un voto alle spese della settimana. All’inizio dell’Agenda un planner mensile per segnare le date importanti e, in fondo, righe e colonne per i conti del mese. Come da tradizione non mancano anche per il 2025 notizie, riflessioni e consigli per il risparmio, a commento del Manifesto per l’Educazione finanziaria , con dieci parole chiave , da Longevità a Sostenibilità, da Sicurezza a Futuro, e molte altre ancora, da calare nelle scelte di spesa e di risparmio di tutti i giorni. E le dodici Parole del Mese che muovono dall’economia (Economia è proprio la Parola presentata per prima) ma si muovono tra i tanti cambiamenti che la vita economica fronteggia: Mercato, Moneta, Lavoro, Algoritmo, Ricchezza sono spunti affidati a più colleghi, che per ogni parola cercano origini e novità in corso. Chiunque leggerà l’Agenda potrà provare a proseguire idealmente i percorsi di riflessione che vengono proposti.

La novità è che quest’anno l’Agenda del Risparmio diventa l’Agenda del Sole 24 Ore, che nel 2025 raggiunge i 160 anni dal suo primo numero in edicola. Un’agenda che cade in un anniversario importante diventa anche un’opportunità di ricordare quel che è capitato, almeno nei tempi più recenti, e di ricordare come Il Sole 24 Ore l’ha raccontato: dall’esordio de L’esperto risponde (un brand, potremmo dire, più che una rubrica di straordinaria longevità), al debutto dell’euro, la crisi Lehman, l’alba delle criptovalute. Ma anche l’attentato alle Torri Gemelle, il fallimento Lehman, l’assassinio di Marco Biagi. Nell’Agenda vengono ripresentate le pagine di quei momenti collegandole alle attività e alle proposte informative di oggi. Non solo. Da quella prima pagina del 1865, che viene riprodotta proprio nelle primissime parti dell’Agenda, molte voci e linguaggi si sono aggiunti nel mondo Sole 24 Ore nel modo di fare informazione ed è ora un mosaico di mezzi e linguaggi: il quotidiano su carta e in digitale, i siti e i portali, l’agenzia di stampa Radiocor, Radio 24, Il Sole 24 Ore Formazione, i podcast, i video, le presenze sui social media, gli eventi come il Festival dell’Economia di Trento: sempre più sfumano i confini tra carta e digitale, l’emozione della voce in diretta fa spazio alla suggestione del podcast, l’attualità battente dei lanci d’agenzia si arricchisce nelle analisi, le notizie e i volti si presentano ai lettori dai social network. Sono tutte modalità in cui declinare l’impegno di fornire sempre parole e cifre aggiornate e verificate, tempestive e complete.

“L’Agenda 2025 del Sole 24 Ore è pronta ad accompagnarvi per l’intero anno. Anche questa edizione, completamente rinnovata, mantiene come tratto distintivo l’essere l’Agenda del risparmio. La possibilità, utilizzandola, è di unire l’utile al dilettevole. Da una parte avere a disposizione uno strumento per seguire la quotidianità appuntando entrate, uscite, punti da approfondire o ricordi d’impegni, telefonate da fare oppure da ricevere. Dall’altra utilizzarla per aumentare, o rinfrescare, il bagaglio di scienza e conoscenze. Consapevoli che il tempo passa, gli usi e costumi cambiano, ma certe abitudini meglio coltivarle che abbandonarle. A partire dalla vecchia, cara agenda cartacea.”

Parola del direttore Fabio Tamburini

Un’agenda è un intero anno a disposizione per conoscere persone e cose, per approfondire o per scoprire . L’agenda 2025 è richiudibile con un comodo elastico piatto ed è disponibile in edicola dal 12 novembre al costo di € 12,90, in libreria dal 22 novembre 2023 al costo di € 12,90. Tutte le info online: s24ore.it/agenda2025

