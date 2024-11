Lunedì 18 novembre presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber l’Étoile salirà sul palco per raccontare, stimolato dalle domande del CEO di Prometeon, Roberto Righi, la sua incredibile storia umana e artistica.

Una vita fatta di passione e sacrifici, di talento e di disciplina, di risultati che hanno superato gli obiettivi, di una visione artistica, filosofica e sociale che ha cambiato i confini della danza, portandola più vicina al cuore di tutti.

Un Artista con una visione ampia, che ha ideato un sistema culturale in grado di utilizzare in maniera innovativa ed originale tutti gli strumenti di comunicazione per modernizzare l’immagine della danza classica in Italia e – senza abbassarne il livello, ma anzi spingendo sull’eccellenza e l’internazionalità delle proposte – riportarla a dialogare con il grande pubblico, portando al balletto un seguito da musica rock.

Di tutto questo e molto altro si parlerà il 18 novembre, tra filmati e ricordi, aneddoti e riflessioni, per capire cosa muove il lavoro e il successo di questo Titano che porta l’eccellenza italiana in tutto il mondo.

L’iniziativa è fedele al nome dell’azienda – ispirato al mito greco di Prometeo, il titano amico degli uomini e del progresso, che rubò agli Dei il fuoco e ad Atena lo scrigno in cui erano riposte l’intelligenza e la memoria per donarli all’umanità. Il nome evocativo richiama anche l’assolo Prometheus, pensato e realizzato dallo stesso Bolle in collaborazione con Prometeon.

L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione che può essere fatta alla seguente e-mail: teatro@prometeon-events.com

https://teatroliricogiorgiogaber.it



Altri articoli di Eventi su Dietro La Notizia