Klaus Bellavitis approda in Italia con “Ritratti Musicali”

Dopo aver girato il mondo con la sua musica, il compositore, pianista e direttore d’orchestra Klaus Bellavitis approda in Italia con i suoi Ritratti Musicali, un innovativo progetto per rappresentare in musica l’anima delle persone.

Primo italiano a laurearsi al Berklee College of Music di Boston dove insegna per diversi anni, Klaus, soprannominato “Mr Sold Out”, pubblica nel corso della sua attività professionale più di 20 album, collaborando con musicisti del calibro di Walter Blanton, Gary Queen e Mike Tracy.

Dopo diversi decenni di carriera internazionale, sceglie l’Italia come luogo per mettere i suoi talenti al servizio degli altri, attraverso un innovativo progetto che pone al centro musica, anima e bellezza.

Il progetto musicale è reso possibile dalla capacità di Klaus di catturare, grazie alle eccelse abilità musicali e compositive maturate negli anni e un’innata capacità di empatia, attraverso l’intervista emozionale, l’essenza della persona che si sottopone alla creazione del proprio ritratto in musica.

I ritratti musicali nascono dal profondo desiderio del compositore di offrire un’esperienza musicale ed emotiva senza pari che possa sopravvivere nel tempo, grazie a un QR code che rimanda al file audio del ritratto musicale, rifinito poi in uno studio di registrazione professionale in formato Dolby Atmos.

Disponibili in argento 925 e in cinque diversi modelli, contengono il QR code che rimanda al ritratto musicale.

«Con la mia musica creo un ponte emotivo tra arte e personalità, tra visibile e invisibile che, attraverso il gioiello, permane nel tempo.» – racconta il Maestro Klaus.

