Procedono speditamente i lavori del Biciplan “Cambio”

Nell’ambito della realizzazione della Linea 7 del Biciplan CAMBIO, ieri notte a Mediglia, è stata posata una passerella ciclopedonale, che permetterà, al termine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile, l’attraversamento in sicurezza della strada provinciale SP 39 “Cerca”.

Queste attività sono parte della costruzione di cinque nuove piste ciclabili che vedranno la luce nel primo semestre del 2026 e finanziate tramite i piani urbani integrati nell’ambito del PNRR.

Nel dettaglio:

Linea 2 il cui avanzamento dei lavori è al 60%, che collegherà Bresso, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni entro il 2026 attraverso una pista ciclabile di 4 km per un costo di 1.679.589 €, che successivamente raggiungerà Monza e Lissone.

Linea 5 avanzamento dei lavori al 20%, direzione Treviglio, che collegherà Milano, Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vignate, Melzo, Pozzuolo Martesana e Cassano d’Adda per una lunghezza di 27km e un costo di 17.572.553,1 €

Linea 7 avanzamento dei lavori al 45%, direzione Ponte Lambro, che collegherà Linate, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mediglia, Paullo e Colturano per una lunghezza di 17 km e un costo di 16464011,51 €

Linea 12 i cui lavori sono prossimi all’avvio, direzione Vigevano, che toccherà Milano, Cusago, Cisliano, Albairate e Abbiategrasso per 23 km e un costo di € 12.112.062,2 €

Linea 15 avanzamento dei lavori al 5%, direzione Gallarate e Busto Arsizio che toccherà Milano, Pero, Rho, Pogliano Milanese, Lainate, Nerviano, Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona e Legnano per 22 km e un costo totale di € 12.175.672,52

Così commenta Marco Griguolo, consigliere delegato alla mobilità: “Sono molto soddisfatto, i lavori per la realizzazione della linea 7 procedono per il meglio, stiamo lavorando a pieno regime per rispettare le tempistiche previste dal PNRR. Ringrazio i dipendenti della Città metropolitana per l’impegno e tutti i sindaci coinvolti, perché stiamo creando le giuste sinergie per fare una rivoluzione “dolce” che ci permetterà di dotare il territorio un una rete di piste ciclabili di 750 chilometri che una volta ultimata rivoluzionerà la mobilità della nostra area metropolitana e produrrà benefici in termini di ecosostenibilità e rigenerazione urbana. Ribadisco che la sicurezza degli utenti è la nostra priorità, quindi i ciclisti e gli automobilisti non dovranno condividere la medesima sede stradale”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

