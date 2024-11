Gianrico Carofiglio: riaffermare il potere della gentilezza

Brillante autore dei nostri tempi, Gianrico Carofiglio racconterà al proprio pubblico il potere della gentilezza, “il più efficace strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza”. «È il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto di una scelta.» spiega lo scrittore «Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani.»

Parole cariche di significato

Da sempre lo affascina l’idea che le parole, cariche di significato e dunque di forza, nascondano in sé un potere diverso e superiore rispetto a quello di comunicare, trasmettere messaggi, raccontare storie. La convinzione, cioè, che abbiano il potere di produrre trasformazioni. Che possano essere, letteralmente, lo strumento per cambiare il mondo. Il pubblico del Belpaese avrà, dunque, un’occasione imperdibile per approfondire questi importanti temi, portati avanti con intelligenza e sensibilità politica e civile da parte dell’ex magistrato.

Il potere della gentilezza in Jazz

IL POTERE DELLA GENTILEZZA IN JAZZ, dello scrittore Gianrico Carofiglio con il jazzista Piero Delle Monache, vi aspetta martedì 10 dicembre 2024 ore 21.00, presso il Teatro Ivo Chiesa di Genova. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/gianrico-carofiglio-pietro-delle-monache-il-potere-della-gentilezza-teatro-della-corte-18333552/?affiliate=IGA) e nei punti vendita ad esso collegati.

Segnaliamo, inoltre, le date già in calendario per il nuovo anno:

10 marzo 2025, “Teatro Verdi” di Salerno;

27 marzo 2025, “Teatro Ambasciatori” di Catania;

28 marzo 2025, “Teatro Jolly” di Palermo;

5 aprile 2025, “Teatro Agnelli” di Torino;

15 aprile 2025, “Teatro Sociale” di Mantova;

23 aprile 2025, “Teatro Duse” di Bologna;

10 maggio 2025, “Teatro Doglio” di Cagliari;

18 maggio 2025, “Teatro Puccini” di Firenze.

Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/artist/gianrico-carofiglio/) e nei punti vendita ad esso collegati.

Gianrico Carofiglio

Nato a Bari, è personalità dai molteplici interessi e sfaccettature. Inizia a dedicarsi alla scrittura nel 2002, divenendo uno dei più amati autori del giallo contemporaneo. Esordisce con il personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, protagonista di “Testimone inconsapevole”, primo di fortunatissimi romanzi, tra i quali “La misura del tempo”, che vanta un posto da finalista al Premio Strega 2020. Noto anche per le opere di narrativa e di saggistica, nelle quali si è dedicato alla riflessione su vari aspetti della natura umana e della società, tra i suoi numerosi scritti ritroviamo “Il passato è una terra straniera”, da cui è stato tratto l’omonimo film con Elio Germano e Michele Riondino.

Piero delle Monache

Definito “uno dei dieci jazzisti del futuro” da GQ Magazine e riconosciuto “eccellenza nazionale”, Piero Delle Monache è un sassofonista e compositore che gira il mondo grazie alla musica. Classe 1982, ha suonato ai quattro angoli del pianeta, dalla Turchia al Giappone, dagli Stati Uniti alle principali capitali europee (tra queste Parigi, Bruxelles, Roma). In Africa ha tenuto una tournée organizzata da “Fondazione Musica per Roma” e il Ministero degli Esteri, toccando, con il suo quartetto, Addis Abeba, Nairobi, Maputo, Harare, Cape Town, Johannesburg e Libreville, spesso coinvolgendo musicisti del posto.

