Bergamo: Radio 24 al Festival dei territori industriali

Radio 24 è presente con i suoi studi e la diretta di alcuni programmi a Bergamo città impresa-Festival dei territori industriali , in programma dall’8 al 10 novembre 2024. La manifestazione vede protagonisti esponenti del mondo delle imprese, dell’economia e delle istituzioni ed è l’occasione per aggiornare il confronto e il dibattito sui temi economici e politici di questo tempo, a partire dalla valutazione delle conseguenze geopolitiche indotte a livello globale dall’esito delle elezioni statunitensi.

Radio 24, sempre attenta alle tematiche economiche nazionali e globali, alla discussione di queste trasformazioni, allo sviluppo delle imprese e dei territori, durante tutti i tre giorni della kermesse andrà in onda in diretta con lo studio posizionato nel Sentierone a partire da Venerdì 8 novembre con il programma Radio Next di Pepe Moder, con Effetto giorno condotto da Alessio Maurizi, con Focus economia di Sebastiano Barisoni ed infine con Smart city con Silvia Bandelloni. Sabato 9 novembre invece andrà in onda dal festival Radiotube, condotto da Marta Cagnola e domenica 10 novembre Off topic condotto da Riccardo Poli, Beppe Salmetti e Alessandro Longoni.

