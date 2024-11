Al via oggi venerdì 29 novembre, in diretta su Rai 1 (dalle ore 17.05 alle ore 18.45), il 67° Festival dello Zecchino d’Oro

Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano, torna il tradizionale e imperdibile appuntamento che quest’anno vedrà in conduzione la coppia inedita formata dai due amatissimi presentatori, attori, cantanti e volti del web CAROLINA BENVENGA e LORENZO BAGLIONI alla semifinale, in onda oggi, e a quella di sabato 30 novembre.

La finale andrà in onda in diretta domenica 1° dicembre (dalle ore 17.20 alle ore 20.00) e, come di consueto, sarà condotta dal Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro CARLO CONTI.

Protagonista assoluta la gara tra le canzoni. Si inizia con l’ascolto delle prime 7 canzoni, sabato 30 novembre si prosegue con l’ascolto degli altri 7 brani e infine, domenica 1° dicembre, alle ore 17.20 gran finale con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara in questa edizione e la proclamazione del brano vincitore.

In ognuna delle prime due puntate i brani saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria di bimbi, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro, composta da 20 bambini che cambieranno di puntata in puntata, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica 1° dicembre.

Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: Tosca D’Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi per la prima puntata; Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla per la seconda, in cui ritorna anche Lino Banfi; in finale Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Ospiti della finale anche i Ricchi e Poveri che presenteranno il loro ultimo brano.

Grande ritorno in questa edizione 2024 sarà quello di Topo Gigio, che sarà presente in tutte le puntate e alla finale vestirà anche i panni del giurato. È dal 2006 che non è nel cast fisso del programma.

Durante le tre puntate andremo poi a lezione di imitazioni con Leonardo Fiaschi, mentre in finale avremo anche il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

Ecco le 14 canzoni in gara:

“Gol! L’amicizia fa festa”

Musica: Francesco Morettini, Luca Angelosanti; Testo: Luca Angelosanti, Francesco Leombruni, Francesco Morettini.

Interprete: Vittorio Miguel, 10 anni, di Roma.

“La bugia”

Musica: Rainer Monaco; Testo: Riccardo Capone.

Interprete: Maddalena, 7 anni, di Capodrise (CE).

“L’estate sta iniziando”

Musica: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi; Testo: Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti.

Interprete: Alessandro, 9 anni, di Barzanò (LC).

“Il principe Futù”

Musica: Giulia Luzi, Massimo Zanotti; Testo: Giulia Luzi, Massimo Zanotti.

Interpreti: Greta, 9 anni, di Oleggio (Novara), Riccardo, 9 anni, di Marsala, e Ariel Grace, 9 anni, di Genova.

“Un rospo nel bosco”

Musica: Andrea Mingardi, Sandro Comini; Testo: Andrea Mingardi, Sandro Comini.

Interprete: Andrea, 8 anni, di Decimomannu (Cagliari).

“Il magico viaggio di Marco Polo”

Musica: Red Canzian; Testo: Mario Gardini.

Interprete: Davide, 10 anni, di Roma.

“Nonna rock”

Musica: Carmine Spera, Lodovico Saccol; Testo: Carmine Spera, Lodovico Saccol.

Interprete: Martina, 10 anni, di Trapani.

“Il leone piagnone”

Musica: Sergio Cossu; Testo: Enrico Galiano.

Interprete: Carlotta, 7 anni, di Pavone Canavese (TO).

“Coccodance”

Musica: Piero Romitelli, Emilio Munda; Testo: Piero Romitelli.

Interprete: Elisabetta, 8 anni, di Sassari.

“Diventare un albero”

Musica: Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta; Testo: Rebecca Pecoriello, Nicola Marotta, Luca Argentero

Interprete: Anna Sole, 9 anni, di Voltana (RA).

“Coccinella sfortunella” Musica: Valentina Ambrosio; Testo: Valentina Ambrosio.

Interprete: Allegra, 10 anni, di Basiglio (MI).

“Jingle band”

Musica: Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi; Testo: Sara Casali, Alessio Zini.

Interpreti: Kira, 8 anni, di Messina e Francesco, 9 anni, di Lecce.

“Per un pezzetto di terra”

Musica: Giuseppe De Rosa; Testo: Irene Menna

interpreti: Beatrice, 6 anni, di San Giovanni Teatino (CH) e Gabriele, 4 anni, di Aci Catena (CT).

“Animal School”

Musica: Giancarlo Di Maria; Testo: Massimo Mazzoni.

Interpreti: Delia, 6 anni, di Belmonte Calabro (CS) e Valentina, 7 anni, di Roma.

