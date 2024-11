Tanti appuntamenti a Dicembre nella Biblioteca di Bollate. Ecco le iniziative che ci aspettano nelle prossime settimane.

Martedì 3 dicembre ore 18,00

Incontro con la scrittrice Giulia Berti

Presentazione del suo primo romanzo “Preferisco le stelle”

LA STORIA

恋の予感 Si pronuncia koi no yokan e, in giapponese, significa «premonizione d’amore». È la sensazione che si prova quando si incontra qualcuno e si percepisce che è la propria persona. L’amore della vita. .

LA SCRITTRICE

Giulia Berti è un’appassionata di Giappone, della sua cultura, delle sue storie. Il suo amore per il paese del Sol Levante si sprigiona da queste pagine e ci trasporta in una terra meravigliosa, raccontata in modo inedito e autentico. Ma soprattutto ci mette di fronte a due personaggi straordinari, tormentati da conflitti interiori, ma con un animo così sensibile che permette loro di percepirsi anche quando sono lontani.

Ingresso libero.

Lunedì 9 dicembre ore 15,00

Pensionati attivi

Incontro aperto sull’uso del cellulare con domande e risposte.

A cura dei bibliotecari.

Mercoledì 11 novembre ore 15,00

Pensionati attivi

Giochiamo insieme a Burraco

Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Sabato 14 dicembre ore 16,30

Bibliofilo, in versione natalizia!

Verrà proposta la realizzazione di un alberello di Natale, a partire da un cono di polistirolo o dall’anima di una rocca. Portare un gomitolo di filato verde e un uncinetto n°4.

Mostra mercato del libro per ragazzi

Ritorna la mostra mercato dei libri per bimbi da 0 ai 13 anni.

In Biblioteca dal 29 novembre al 6 dicembre (orario di apertura) con ingresso libero e gratuito.

Ecco il programma

Venerdì 29 novembre ore 18,30 | La notte dei pupazzi

Vieni con il tuo pupazzo, ascolta una storia con i bibliotecari e lascialo una notte in biblioteca! La mattina dopo ti aspettiamo alle ore 9.30 per la colazione e scoprire che cosa è successo.

Da 2 a 6 anni

Sabato 30 novembre ore 10,30 | Tina la rondine pittrice

Macchie diventano foglie di un albero, un’altalena e una rondine che racconta il suo primo viaggio di migrazione verso l’Africa. A cura di Cristina Calì

Da 3 a 10 anni

Sabato 30 novembre ore 15,30 | Il Piccolo Principe

Laboratorio teatrale e musicale a cura dell’attore-musicista Antonio F. Parisi

Da 5 a 10 anni

Lunedì 2, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre ore 17,00 | Storie, musiche e atmosfere natalizie

Porta la tua letterina di Babbo Natale ai folletti. Segue merenda.

Da 3 a 10 anni

Martedì 3 dicembre ore 17,00 |Dobble

Divertiamoci insieme con i giochi da tavolo

Da 5 a 10 anni

Mercoledì 4 dicembre ore 17,00 | Aspettando il natale

Laboratorio natalizio a sorpresa. Da 2 A 6 anni

Venerdì 6 dicembre ore 10,00 | Emozioni in lettura

Incontro per genitori e bebé in collaborazione con il Consultorio Familiare. Prenotazioni: 02 994305039 mpiuri@assst-rhodense.it; Beatrice Cimbro biblioteca 02 35005508. Da 0 a 12 mesi.

Si ringraziano la Libreria CuorContento e Vally Book Shop Usbourne

SEMPRE IN BIBLIOTECA

Il 5 dicembre alle 21,00: il gruppo vocale Suonova si esibirà nello spettacolo di musica vocale “Un racconto di Natale”.

Il 7 dicembre sarà la volta dell’evento “Harry Potter e la Camera dei Segreti”, esperienza interattiva tra giochi, magie e scherzi. Iniziativa riservata ai primi 40 bambini che acquisteranno un libro alla Mostra Mercato (29 novembre/6 dicembre).

https://comune.bollate.mi.it

