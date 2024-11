Da venerdì 22 novembre è in radio e digitale “Christmas Time” , il nuovo brano del pianista di fama internazionale Antonio Faraò,

che anticipa l’omonimo album in uscita sabato 23 novembre (Azzurra Music srl.).

Il brano inedito, composto da Antonio Faraò, vede la partecipazione di Mario Rosini (voce), Federico Malaman (basso) e Max Furian (batteria).

Si tratta di un pezzo natalizio in lingua inglese che fonde tradizione e modernità, impreziosito da un’evocativa atmosfera gospel.

Il tocco raffinato di Faraò al pianoforte introduce la melodia principale, che si intreccia con la voce potente e armoniosa di Rosini, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera calda e accogliente tipica delle celebrazioni di fine anno.

«Per me, aver partecipato alla realizzazione dell’album “Christmas Time” di Antonio Farao’ rappresenta un momento umano e artistico molto elevato – dichiara Mario Rosini – aver scritto il testo della canzone omonima “Christmas Time” mi ha reso ancora più parte integrante di tutto il lavoro. Il coinvolgimento di Antonio, Vladimir e Carlo ha reso il tutto più facile e scorrevole».

“Christmas Time” è un disco composto da 10 brani di cui 9 standard di Natale e 1 brano inedito (in pre-save al seguente link: https://bfan.link/christmas-time-5 ).

Si tratta di una selezione di grandi classici del Natale, rivisitati in chiave jazz con arrangiamenti raffinati e sorprendenti. Il pianoforte è il protagonista assoluto, con un suono elegante che alterna momenti di dolce intimità a passaggi più vivaci.

Ogni brano offre una nuova prospettiva sui successi natalizi più amati e non mancano omaggi a pezzi iconici come “Have Yourself a Merry Little Christmas” e “Let It Snow”, arricchiti da improvvisazioni sofisticate che evidenziano la maestria musicale di Antonio Faraò.

«È da un po’ di tempo che pensavo a un progetto sul Natale – dichiara Antonio Faraò – ho voluto coinvolgere una voce come quella di Mario Rosini, grande talento che conosco da diversi anni, il quale da subito è stato entusiasta dell’idea. Il cd contiene dieci brani, tra cui l’inedito “Christmas Time”, più un mio arrangiamento di “Jingle Bells” e un arrangiamento di “Quando Nascette Ninno” di Mario. È stata una bellissima esperienza che porteremo avanti».

Questa la Tracklist dell’album:

“ I’ll be home for Christmas ” (Kim Gannon, Walter Kent),

“Christmas time ” (Antonio Faraò, Mario Rosini – Azzurra Music Ed. Musicali),

“Have yourself a merry Christmas ” (Ralph Blane, Hugh Martin),

“ Jingle Bells ” (James Pierpont),

“Let it snow, let it snow, let it snow ” (Sammy Cahn, Jule Styne),

“ Quanno nascette Ninno ” (Alfonso Maria De Liguori),

“ Santa Claus is coming to town ” (Haven Gillespie, John Coots),

“ Someday at Christmas ” (Ronald Miller, Bryan Wells),

“ The Christmas song ”(Robert Wells, Mel Tormè),

“ Winter wonderland ” (Richard Smith, Felix Bernard).



www.antoniofarao.net

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2rYbcK0bCQ3jLFfd2zr9sI – https://www.instagram.com/antoniofaraoofficial/ – https://www.facebook.com/antonio.farao.1?locale=it_IT

