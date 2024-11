Venerdì 22 novembre, alle ore 18.30, presso Detune di Milano (via Felice Casati, 24 – ingresso gratuito),

Stefano Senardi parteciperà alla parteciperà alla MILANO MUSIC WEEK con “NUN: la festa dei 25 anni“, un evento speciale che celebra i 25 anni della NuN Entertainment, la coraggiosa etichetta discografica indipendente fondata dal noto produttore discografico nel 1999.

L’evento, condotto da Luca De Gennaro, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e sarà un’occasione per ripercorrere la storia di NUN ENTERTAINMENT, l’etichetta discografica che ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano. Tra gli ospiti della serata ci saranno Luca Fantacone, Christina Iredale, Simonetta Simonetto, Pietro Monti, Stefano Pierini, Alessandra Piccioni, Maryon Pessina e l’amichevole supporto di Paolo De Francesco.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale contribuiranno il dj set di Pony Montana (Feel Good Productions) insieme a Luca De Gennaro e un breve showcase di Pino Marino, l’artista per cui Nun Entertainment pubblicò il primo disco in assoluto.

«La NuN è stata senza dubbio un’esperienza fondamentale, arrivata in un momento molto particolare della mia vita – afferma Stefano Senardi – Pur non essendo durato a lungo, è stato un capitolo intenso, fatto di amicizie profonde e di grande professionalità, vissuto in un contesto di divertimento e passione in un periodo di notevoli cambiamenti. La conclusione prematura della nostra avventura, che con il senno di poi forse anche un po’ brusca, fu influenzata da diversi fattori anche indipendenti dalla nostra volontà e dai nostri risultati. Il nostro approccio diretto, sincero e informale nel rapportarci agli artisti e alla comunità musicale ha lasciato un segno, un seme piantato sul terreno che, nei miei sogni più belli, potrebbe ancora germogliare».

NuN Entertainment è stata un’etichetta discografica indipendente fondata nel 1999 da Stefano Senardi in joint venture con Edel International, nata con l’obiettivo di rivoluzionare il panorama musicale, promuovendo una nuova visione della discografia che univa la ricerca di talenti emergenti, la valorizzazione degli artisti e l’innovazione nelle strategie di produzione e promozione della musica italiana e internazionale.

Il nome NuN trae ispirazione dalla lettera ن dell’alfabeto arabo (pronuncia italiana: “nun”), simbolo di resurrezione, di nuova nascita, del passaggio a un nuovo stato.

Questo “passaggio” è chiaramente indicato dalla forma della lettera nun: la metà di una circonferenza, che evoca l’arca galleggiante sulle acque, e un punto centrale che simboleggia il germe del rinnovamento, richiamando anche la storia della balena che salvò Giona.

www.instagram.com/stefanosenardi/

www.facebook.com/p/Stefano-Senardi-100082410116028/?locale=it_IT

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia