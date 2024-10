In Lombardia, tra i 10 borghi coinvolti, anche due cacce al tesoro enogastronomiche a Bienno (BS) e Moltrasio (CO) oltre a due eventi in costume tradizionale e d’epoca, in programma a Clusone (BG) e Solferino (MN).

La data da segnare in calendario per poter far parte della più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia è domenica 6 ottobre, quando andrà in scena la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento coinvolge 100 comuni in tutta Italia – da nord a sud – pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela la più profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano. Un viaggio unico, ispirato dalla visione che contraddistingue il Touring da 130 anni: riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere.

In Lombardia saranno dieci i borghi coinvolti nell’iniziativa, che daranno la possibilità di scoprire luoghi unici e caratteristici.

Si parte da Gromo (BG), Pizzighettone (CR) e Ponti sul Mincio (MN), per arrivare a Castellaro Lagusello (MN) – dove si potrà anche visitare una mostra temporanea di arte contemporanea all’interno della torre campanaria – Chiavenna (SO), che lo stesso giorno ospita anche il “Dì de la Brisaola”, e Sabbioneta (MN), in cui sarà organizzato il tradizionale mercatino dell’antiquariato. Clusone (BG) e Solferino (MN) saranno, invece, protagonisti di due eventi speciali in costume tipico e d’epoca, così da permettere a tutti di immergersi, in modo inedito, nelle tradizioni e nella cultura locale. Caccia enogastronomica, infine, a Moltrasio (CO) e Bienno (BS).

