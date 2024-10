Arriva per la prima volta in Italia la band russa capitanata dal dissidente Jurij Ševčuk

Considerata una delle formazioni musicali più prolifiche e celebri del territorio sovietico, nella storia del rock russo, i DDT occupano un posto speciale in quanto da diversi decenni rappresentano la voce e la coscienza dell’epoca per le loro posizioni pacifiste in aperto contrasto con il governo.

Le canzoni della band sono la storia del paese, attuale e veritiera, e a volte amara e sgradevole. Nell’ottobre 22 a Sanremo Jurij Ševčuk è stato insignito del Premio Tenco, il più importante riconoscimento del Club Tenco nell’ambito della Rassegna della canzone d’autore.

I fan dei DDT avranno l’opportunità di ascoltare al TAM sia i brani cult della band, sia le nuove canzoni tratte dal lavoro del 2023 “Wolves at the Shooting Range”.

Appuntamento al TAM il 22 ottobre 2024.

