CEM ambiente: entrano Brugherio e Burago di Molgora

La nuova composizione del Comitato è stata decisa dall’Assembea dei Soci che si è svolta nei giorni scorsi. La nuova squadra è la seguente: Maurizio Bono di Arcore, Paola Colombo di Cernusco sul Naviglio, Ilaria Scaccabarozzi di Gorgonzola, Andrea Fumagalli di Inzago, Carla Alfonsa della Torre di Sulbiate, Luisa Salvatori di Vizzolo Predabissi . Roberto Assi di Brugherio e Luca Valaguzza di Burago di Molgora i nuovi entrat i. Fa parte del Comitato anche il Presidente Luca Santambrogio per la Provincia di Monza e della Brianza.

I complimenti del Presidente di CEM Alberto Fulgione e gli auguri di buon lavoro da parte del Cda a tutto il gruppo e in particolare ai nuovi Sindaci entrati.

La composizione del comitato

Il Comitato di indirizzo e Controllo di CEM Ambiente è composto da 9 rappresentanti (8 Sindaci più il rappresentante della Provincia di Monza e Brianza) che ne fanno parte con funzioni di verifica e di indirizzo strategico, in un’ottica di individuazione e condivisione delle importanti scelte strategiche dell’utility e in chiave di rappresentatività del territorio. Resta in carica fino alla scadenza del Cda.