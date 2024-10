Un progetto internazionale, 16 partner di 6 diverse nazioni europee, due demo case della Città metropolitana di Milano pronti a fare scuola nel mondo.

Entra nel vivo “Award” (Alternative WAter Resources and Deliberation processes to renew water supply strategic planning) il progetto europeo avviato ad aprile e della durata di tre anni che punta a sensibilizzare i diversi strati della società (decisori, manager, cittadini) sulle risorse idriche alternative generate da impianti di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions Water Treatment – NBSWT), nonché fornire raccomandazioni su opzioni di risorse idriche alternative per affrontare attuali e future sfide legate al rifornimento di acqua e l’adattamento al cambiamento climatico, assicurando la qualità dell’acqua per usi specifici. Partner del progetto sono Gruppo Cap e Iridra.

Un progetto ambizioso che vede protagonista la Città metropolitana di Milano, forte della sua esperienza maturata col progetto Spugna e con Life Metro Adapt, incentrati sullo sviluppo di un territorio resiliente e capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico grazie all’implementazione di soluzioni naturali.

L’ente di area vasta ha così selezionato e coinvolto due Comuni (demo case) su cui insistono impianti di soluzioni naturali che saranno a disposizione per rilevazioni e analisi e che saranno oggetto di iniziative sul campo volte a far conoscere e nuove tecniche di resilienza territoriale.

L’obiettivo è creare dei modelli di riferimento replicabili nei diversi territori per contrastare, ad esempio, il riscaldamento globale, le inondazioni e l’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’eccessiva urbanizzazione, attraverso la raccolta di acqua piovana e acque meteoriche il suo trattamento e la ricarica delle falde acquifere utilizzando soluzioni basate sulla natura.

Si punta a creare una risorsa idrica alternativa attraverso la gestione della ricarica delle falde acquifere e ad alleggerire la rete fognaria per ridurre il rischio idraulico.

I Comuni prescelti sono Solaro, dove si è concluso ed è ormai funzionante un impianto pionieristico per l’area metropolitana di Milano per la raccolta e il drenaggio sostenibile delle acque meteoriche, e Paderno Dugnano, dove è in corso un massiccio intervento mirato alla riduzione dell’impermeabilizzazione del terreno e all’alleggerimento delle fognature, nel quale verranno piantate oltre 160 nuove piante.

Nel corso nel progetto, oltre al monitoraggio, la cittadinanza sarà coinvolta in attività di scienza partecipata (Citizen science) per conoscere più da vicino le nuove opportunità di adattamento ai cambiamenti climatici.

“La visione e le azioni di progetto si inseriscono perfettamente nella cornice dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile in particolare nella Strategia metropolitana Città Metropolitana Spugna della traiettoria resiliente e agiscono in continuità con altri progetti europei in cui l’ente è coinvolto – spiega il consigliere delegato all’Ambiente, Paolo Festa – L’obiettivo è raccogliere nuovi dati da tradurre in strategie per il territorio metropolitano e non solo, dato la valenza internazionale del progetto. Ancora una volta la Città metropolitana di Milano si dimostra all’avanguardia nelle tematiche ambientali e svolge un ruolo di regia territoriale fondamentale. Ringrazio i partner, soprattutto i Comuni di Solaro e Paderno, per questo prezioso gioco di squadra che, sono certo, darà risultati importanti”.

“Negli ultimi anni a Solaro abbiamo accolto questo ed altri progetti come occasioni importanti per trovare soluzioni a problematiche dovute all’urbanizzazione ed ai cambiamenti climatici – racconta la sindaca di Solaro Nilde Moretti. Il lavoro eseguito nel parcheggio del centro sportivo ha ricevuto un riconoscimento a livello europeo e per questo ci teniamo a ringraziare tutti i tecnici e gli uffici che hanno collaborato durante le fasi di progettazione e realizzazione. Sul territorio stiamo affrontando altri piani simili, per il recupero delle acque meteoriche al fine di diminuire i disagi per la cittadinanza e migliorare la cura dell’ambiente. È un piace accogliere a Solaro gli attori coinvolti per spiegare ai nostri concittadini quello che è stato fatto e quello che faremo anche nel prossimo futuro. Colgo quest’occasione per invitare i solaresi a partecipare all’incontro di presentazione, ma anche a tutti gli eventi che seguiranno, per conoscere meglio il nostro territorio e le soluzioni ecologiche per una trasformazione sostenibile che stiamo eseguendo”.

“Il progetto Award rappresenta un’importante opportunità per Paderno Dugnano e per la nostra comunità – spiega la sindaca di Paderno Dugnano Anna Varisco – Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di partecipare a questa iniziativa di Città Metropolitana di Milano, un progetto che non solo promuove soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche e il contrasto al cambiamento climatico, ma che ci aiuterà a incrementare ulteriormente il nostro patrimonio arboreo con la piantumazione di oltre 160 nuove piante e che favorirà la partecipazione attiva dei cittadini, tutti ambiti per noi molto importanti sui quali vogliamo continuare a investire”.

