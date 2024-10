Nuovo episodio della saga di Eternity di Alessandro Bilotta.

In I GIORNI NON FINISCONO MAI E LA VITA PASSA IN FRETTA i testi di Bilotta e i disegni di Sergio Gerasi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce, giornalista di gossip o cronista mondano, come ama definirsi.

La cosa peggiore che può capitare in una città in cui tutti vogliono apparire è quella di diventare famoso. Come certe sventure, succede a pochi e molto spesso per caso. Il caso però c’entra sempre relativamente quando si parla di Alceste Santacroce.

In questo sesto episodio di Eternity, il nostro tempestoso cronista scopre d’improvviso le croci e le delizie del diventare una celebrità e si ritrova a essere come chi aveva sempre raccontato e rovinato.

In una Roma che crea e distrugge miti, il giornalista divide la sua fama solo con quella di un orso la cui fuga dallo zoo scatena una caccia che diventa moda e racconto.

Allora la città si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo che assomiglia a un’arena in attesa che entri il prossimo, sotto lo sguardo del pubblico pagante.

La fama e la fame sono due lati della stessa medaglia, scacciare una significa accogliere l’altra.

L’introduzione del volume è firmata dallo stesso Alessandro Bilotta. La copertina è di Sergio Gerasi.

In libreria e fumetteria dall’1 novembre

