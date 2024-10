La serie A entra nel vivo con il big-match Inter-Juventus

Le prime otto giornate della Serie A 2024-2025 hanno già regalato emozioni forti, con le principali big del campionato che stanno lottando per mantenere posizioni di vertice. Napoli, Inter, Juventus e Milan, come previsto, sono tutte protagoniste di un inizio di stagione importante, ognuna con il proprio percorso e le proprie ambizioni per lo scudetto.

Napoli, un primato targato Antonio Conte

Il Napoli, reduce da una stagione deludente successiva al trionfo dello scudetto nella stagione 2022-2023, ha iniziato la nuova annata con l’obiettivo di confermarsi ai vertici. E ci sta riuscendo! La squadra di Antonio Conte ha mostrato buone prestazioni, specialmente grazie a giocatori come Lukaku, Kvaratskhelia e Buongiorno. A parte la battuta d’arresto nella prima giornata, il percorso è stato quasi netto e il primato solitario ne è la logica conseguenza.

Inter: una macchina da gol con difesa da registrare

L’Inter di Simone Inzaghi non è partita fortissima, ma si sta confermando comunque come una delle squadre migliori del campionato. In questo avvio di stagione l’uomo in più è stato Thuram, autore di sette reti, che ha sopperito alla partenza ‘lenta’ di Lautaro Martinez. La fase difensiva, decisiva per la vittoria dello scudetto 2023/2024, invece preoccupa un po’ l’ambiente neroazzurro. La squadra non dimostra di essere la fortezza della passata annata sportiva, anche se in Champions League ha firmato tre clean sheet di fila!

Juventus: la solidità ritrovata il vero segreto

Dopo un anno complicato tra difficoltà economiche e cambiamenti societari, la Juventus ha ritrovato la solidità sotto la guida di Thiago Motta. La squadra bianconera non è ancora spettacolare come ci si aspettava con l’avvento del nuovo tecnico, ma è estremamente pragmatica e capace di ottenere risultati anche nelle partite più complicate. La fase difensiva è quella che si erge a protagonista in questa prima fase della stagione e ciò nonostante l’assenza di un giocatore importante come Bremer, il cui infortunio comunque potrebbe causare problemi a lungo andare.

Milan: un progetto che stenta a decollare

Il Milan, dopo alcune stagioni altalenanti, si è presentato ai nastri di partenza della Serie A 2024-2025 con grandi ambizioni. Il lavoro di Fonseca non è apprezzato da tutti e poi c’è l’incognita Leao, che continua a fornire prestazioni altalenanti. Nell’ultima sfida di Champions League la sua sostituzione ha portato la squadra ad esprimersi alla grande e vincere il match contro il Bruges, ampliando la forbice del distacco tra il portoghese e la squadra. In campionato l’avvio è stato stentato, condizionato da due pareggi ed altrettante sconfitte: i rossoneri devono alzare decisamente il ritmo se vogliono rimanere competitivi nella corsa scudetto.

Il big match Inter-Juventus del 27 ottobre

L’ottava giornata in arrivo proporrà una delle sfide più attese del campionato. Alle ore 18,00 di domenica 27 ottobre infatti, andrà in scena a San Siro la contesa fra Inter e Juventus, la super sfida tra due delle squadre più titolate d’Italia, con le quote campionato Serie A al momento favorevoli ai neroazzurri, visto che il segno 1 è a 1.75 contro il 4.90 di un eventuale colpaccio bianconero; il pari invece, che non si registra dal 2021, è al momento a 3.50. A prescindere dalle previsioni, sarà certamente un banco di prova decisivo per entrambe le formazioni nella corsa scudetto. I due team arrivano all’appuntamento forti dei successi di misura sulle formazioni romane, ma anche con diverse assenze cui far fronte: Acerbi, Carlos Augusto e Calhanoglu tra i neroazzurri, Koopmeiners, Milik, Bremer e Nico Gonzalez fra i bianconeri, che hanno anche il dubbio relativo a Douglas Luiz.

