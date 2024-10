La star hollywoodiana Johnny Depp, icona del cinema mondiale, ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio

Johnny Depp sarà ospite di Fabio Fazio Domenica 27 ottobre 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, in occasione dell’uscita del film “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”, nelle sale dal 21 novembre distribuito da Be Water Film in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film. Insieme a Depp, i protagonisti del film, Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat.

Acclamato attore, regista, musicista e produttore cinematografico, Depp ha interpretato ruoli iconici entrati nella storia del cinema, come Jack Sparrow, nella celebre saga dei Pirati dei Caraibi iniziata con “La maledizione della prima luna” nel 2003, e numerosi personaggi nati dal genio di Tim Burton, con cui ha stretto un lungo sodalizio artistico fin dal 1990 con “Edward mani di forbice”, proseguito con altri intramontabili cult come “Il mistero di Sleepy Hollow” (1999), “La fabbrica di cioccolato” (2005), “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street” (2007) e molti altri.

Domani sabato 26 ottobre, la star hollywoodiana riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima italiana del suo nuovo attesissimo film da regista

www.nove.tv

Altri articoli di Dietro La Tv su Dietro La Notizia