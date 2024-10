Torna la campagna nazionale “Apri gli Occhi sulla Secchezza Oculare”

L’iniziativa è promossa da Alcon con il patrocinio di APMO (Associazione Pazienti Malattie Oculari), che mira ad aumentare la consapevolezza sulla Malattia dell’Occhio Secco.

La Malattia dell’Occhio Secco è una condizione comune che colpisce la superficie dell’occhio, causata da una ridotta produzione di lacrime o da un’eccessiva evaporazione.

Tra i sintomi principali si riscontrano bruciore, prurito, irritazione, sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio e sensibilità alla luce.

I fattori che possono contribuire alla secchezza oculare includono squilibri metabolici e ormonali, malattie autoimmuni, l’esposizione a zone altamente inquinate e alcune terapie farmacologiche.

Questa patologia colpisce un numero sempre crescente di persone, anche a causa dell’invecchiamento e delle condizioni ambientali come, ad esempio, l’esposizione a schermi o a temperature nei luoghi chiusi.

Si stima che in Italia circa 13 milioni di persone, pari a un quinto della popolazione, manifestino sintomi legati alla Malattia dell’Occhio Secco e, dato ancora più rilevante su cui riflettere, circa 7 milioni non ne riconoscono i sintomi e non si sottopongono a una visita oculistica.

La campagna partirà dall’1 al 24 novembre 2024, in tre città italiane: Milano, Roma e Napoli.

Sarà possibile prenotare la consulenza chiamando il Numero Verde 800 480023 o visitando il sito www.aprigliocchi2024.it in seguito alla compilazione del questionario OSDI-6 (Ocular Surface Disease Index 6), un breve test di autovalutazione che aiuta a individuare i primi segnali della malattia.

