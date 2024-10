Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex. Sangue sul Colorado”

Grande formato per TEX. SANGUE SUL COLORADO

In uscita l’8 novembre, ripropone in questa pregiata veste un’avventura classica di Tex, scritta da Claudio Nizzi e illustrata da Ivo Milazzo, uno dei più grandi disegnatori del mondo del fumetto.

Il volume è pubblicato anche in edizione limitata e numerata di 999 copie, con una stampa esclusiva realizzata per l’occasione da Ivo Milazzo.

Incastrato a Silver Creek dopo aver ucciso per legittima difesa, Kit Willer rischia corda e sapone.

Tex interviene nella corrotta cittadina di frontiera, caduta in mano al bieco Guy Mac Lean, che ha arraffato gran parte delle attività commerciali e messo sul suo libro paga persino il giudice. È in questo clima ribollente che i rangers giungono a portare giustizia…

Il prezioso volume è completato dai contributi “L’anima e il respiro” di Sergio Bonelli e “Ivo Milazzo: l’essenza del sentimento”, firmato da Luca Crovi e Graziano Frediani.

