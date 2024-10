Rho, inaugurata nuova Farmacia comunale davanti all’ospedale

E’ stata inaugurata nei gironi scorsi la nuova sede della Farmacia comunale 1 di Rho, trasferitasi da via Cardinal Ferrari a corso Europa 219, all’angolo con via De Raude.

Al taglio del nastro hanno presenziato il Sindaco di Rho Andrea Orlandi; il presidente dell’Azienda speciale farmacie comunali di Rho Alberto Garavaglia, affiancato dal direttore Davide Colombo e dal consiglio direttivo; il direttore generale di Asst Rhodense Marco Bosio; il vescovo monsignor Luca Raimondi; la direttrice di Farmacia 1 Monica Zucchetti con tutti i collaboratori. Presenti il presidente dei Medici di base di Rho, dottor Vincenzo Maerna, il dottor Fulvio Caselli (medico di base e consigliere comunale), il Vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi, i consiglieri comunali Monica Varasi e Christian Colombo, l’onorevole Vinicio Peluffo ed esponenti delle forze dell’ordine del territorio.

Durante l’evento inaugurale, presentato da Paola Cupetti, dell’Ufficio Cerimoniale del Comune, dopo la benedizione impartita da monsignor Luca Raimondi è intervenuto Alberto Garavaglia: “Le farmacie comunali hanno come mission quella di essere al servizio dei cittadini e della comunità. Nostro intento è quello di collaborare, in questa prospettiva, con le istituzioni locali. La nuova sede consentirà di attivare servizi finora non offerti. Auspico che questo progetto sia di grande utilità e venga apprezzato dai cittadini negli anni a venire”.

Il dg dell’Asst Rhodense, Marco Bosio, ha così dichiarato: “La medicina territoriale ha tante componenti e le farmacie rappresentano presìdi capillari sul territorio. Qui l’erogazione di un servizio rappresenta solo una parte del lavoro, la parte più consistente è il supporto alle esigenze del paziente. Asst, Amministrazione comunale e Farmacie sono sinergici rispetto ai bisogni delle persone, sempre più pressanti e di fronte ai quali o lavoriamo insieme o non riusciremo a dare risposte efficaci. Vi faccio i miei complimenti per la struttura, oggi inizia una collaborazione che svilupperemo nel tempo”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha dichiarato: “Credo che quello di oggi sia un passo importante per le nostre farmacie comunali. Non si tratta solo di un cambiamento di luogo e di spazi, di layout e bellezza, ma anche di un progetto che il Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale hanno sposato perché si possa continuare nel solco della specificità delle farmacie comunali, ovvero non solo badare a un servizio di vendita di medicinali ma anche prendersi cura il più possibile delle persone, andando a fare attività che il libero commercio delle farmacie non fa perché diventa antieconomico. Abbiamo presìdi importanti per i quartieri, come quello di Terrazzano, e qui gli spazi ricavati garantiscono potenziamenti importanti, una peculiarità di sevizio alla nostra comunità. Il fatto che la Farmacia sia posizionata di fronte all’ospedale è un segno attenzione, noi teniamo molto alla nostra struttura ospedaliera ed essere qui è una attenzione ulteriore. Vorremmo fosse lo stesso da parte di tutte le istituzioni interessate”.

