I commercianti di Arese protestano davanti al Comune

Riceviamo e pubblichiamo dal comitato cittadini e negozianti di Arese

«Le nostre attività a rischio chiusura con il progetto del Sindaco. Un progetto di degrado del centro storico.

Il primo cittadino si è preso gioco di noi e dei residenti con finti confronti trasformati in palcoscenici per continuare a presentare lo stesso folle progetto.

Lo prova anche l’ultimo numero del periodico comunale nel quale si vede chiaramente come il progetto per via Caduti sia rimasto invariato.

Siamo costretti ad azioni plateali per sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità di questo progetto sul quale il Sindaco si sta incaponendo; un progetto senza logica né prospettiva che desertifichera definitivamente il centro storico di Arese e costerà alle casse comunali la folle cifra di 1 milione e 800 mila euro, che si potrebbero spendere per altro.

Qual è la logica dei finti confronti?

Perché non dice la verità sulla posizione contraria di Confcommercio?

Tutti i soggetti interessati continuano ad esprimere parere contrario, perché veniamo ignorati?

Per quale motivo si deride la mobilitazione popolare del Comitato cittadino?

Noi vogliamo lavorare! Sui ristori, si fa notare che sono già stati spesi percentualmente più fondi per ideare questo assurdo progetto; se li si fosse spesi per sostenere realmente il commercio e le nuove aperture si sarebbe potuto già tirare il paese a lucido.

Qual è la logica di tutto questo?»

