Tosca d’Aquino al Golden per il debutto di Cena con sorpresa

Super debutto per uno spettacolo divertente e decisamente ironico. Dal 24 ottobre, e fino al 3 novembre 2024, al Teatro Golden arriva “Cena con sorpresa”, con Tosca d’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari, Elisabetta Mirra.

Una commedia firmata dai 4 autori del Golden Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli che hanno già realizzato insieme numerose pièce come “Terapia terapia”, “ La casa di famiglia”, “Il prete e il bandito”, “Ritorno al presente”.

A prendere vita sul palco è uno spaccato del quotidiano che ci appartiene molto da vicino: Come reagiscono le nostri menti benpensanti alle novità e alle realtà che stravolgono i nostri modi di pensare e vivere, quando, in particolar modo una situazione ci tocca così da vicino e stravolge la nostra vita?

La trama

Stefania e Arnaldo, sono marito e moglie, coppia affiatata e benestante sposata da molti anni. Lui è un avvocato penalista affermato, mentre lei è un architetto che da tempo si occupa quasi esclusivamente di beneficienza. I due sono i genitori di Angelica, una giovane ragazza di vent’anni. Una sera a cena invitano il loro migliore amico, Francesco De Palma, architetto. I due coniugi non sanno che Francesco, cinquant’enne come loro, ha una relazione da ormai un anno con la loro figlia. Per Angelica la serata è il momento propizio per rivelare il loro legame e così spinge Francesco a raccontare la verità sul loro rapporto ai due ignari genitori. Come farà Francesco a trovare il coraggio di raccontare ai suoi amici la verità sulla sua relazione con la loro giovane figlia ? Ma soprattutto come reagiranno mamma e papà? Da vedere e da non perdere.

Altre notizie di teatro su Dietro la Notizia