Radio 24 al Festival delle Regioni. A bari 19-22 ottobre

Radio 24 è presente con i suoi studi e la diretta di alcuni programmi alla terza edizione del Festival delle Regioni a Bari in programma dal 19 al 22 ottobre 2024. Tema di quest’anno è: “La Regione del Futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?”, e sarà un’occasione per fare il punto su come programmare il futuro attraverso le regioni, che sono le istituzioni più vicine ai territori, alla vita e alle esigenze delle persone.

Ragionare e confrontarsi sulle rivoluzioni in atto, dalla digitalizzazione alla sostenibilità da intendersi anche in senso tecnologico. Puntare sulle competenze da valorizzare con il coinvolgimento dei giovani, spinta fondamentale per “costruire” lo sviluppo.

Il Festival va in scena attorno a Bari Vecchia nei teatri Piccinni, Petruzzelli e Margherita. Oltre ai dibattiti, in programma appuntamenti con la cultura, l’arte la gastronomia e infine lo spettacolo.

Radio 24 con i suoi studi è posizionata in Piazza del Ferrarese nel centro di Bari e sarà in diretta da domenica 20 ottobre con Non mi capisci di Federico Taddia e Matteo Bussola. Lunedì 21 sarà la volta della diretta da Bari di Effetto giorno con Alessio Maurizi e il programma Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Martedì 22 l’inviato Andrea Ferro raccoglierà le ultime news direttamente dal Festival.

Non solo. Quest’anno la manifestazione è seguita anche dai giornalisti dell’agenzia di stampa del Gruppo 24 ORE, Radiocor- Il Sole 24 Ore, in presenza a Bari per seguire gli eventi previsti a calendario, per la piena copertura giornalistica degli interventi . Inoltre, saranno realizzate una serie di videointerviste con i Presidenti delle Regioni .

