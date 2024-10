Censimento per 379 famiglie: diffidate i non autorizzati

Continuano le operazioni legate al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2024 di Rho. Le rilevazioni, avviate per la prima volta nel 2018, si svolgono ogni anno, non più con cadenza decennale.

A partire dal primo ottobre sono iniziate le attività curate da Istat per rilevare le caratteristiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia e le sue condizioni sociali ed economiche per confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Il Censimento coinvolgerà 2.530 Comuni, per un totale di circa 1 milione di famiglie. Quest’anno il Comune di Rho è coinvolto nella sola RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie rhodensi interessate saranno 379, ciascuna ha ricevuto dall’Istat una lettera di invito alla compilazione del questionario on line, contenente le relative istruzioni. Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna lettera non fanno parte del campione: nessuno si presenterà nelle case per chiedere di compilare moduli o questionari, i cittadini diffidino di chi volesse approfittare di queste rilevazioni per introdursi nelle abitazioni.

Le famiglie coinvolte potranno compilare on line il questionario Istat dal 7 ottobre al 9 dicembre 2024. Solo le famiglie che non avranno effettuato la compilazione on line nel suddetto periodo riceveranno una visita a casa da parte dei rilevatori incaricati di raccogliere le risposte, nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 23 dicembre 2024.

Per tutto il periodo della rilevazione, le famiglie che fanno parte del campione possono recarsi al QuiC Sportello del Cittadino, dove potranno compilare il questionario o utilizzando autonomamente un pc o tramite intervista condotta da un operatore comunale.

La compilazione del questionario è un obbligo di legge. I dati raccolti saranno diffusi in modo aggregato e trattati nel rispetto della privacy. Per informazioni si può chiamare il numero 02.93332700.

