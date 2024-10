Statale, Bocconi e Bicocca le tappe di ottobre a caccia di talenti per i diversi profili da funzionario e funzionaria

La Città metropolitana di Milano in tour ad ottobre nelle università milanesi alla ricerca di potenziali talenti per arricchire e potenziare il suo servizio sul territorio.

Dopo una nuova stagione di concorsi , inaugurata a luglio, l’ente di area vasta torna a raccontarsi a laureandi/e e laureati/e per spiegare l’importanza del valore pubblico e di una carriera professionale nella Pubblica Amministrazione. Lo slogan, non a caso, è “Il tuo futuro comincia qui“.

La Città metropolitana di Milano, infatti, riveste un ruolo strategico per il territorio (133 Comuni) con opportunità lavorative differenziate, un ambiente di lavoro flessibile che favorisce la conciliazione dei tempi, smart working, nucleo di ascolto e opportunità di crescita professionale.

Il tour autunnale prevede tre tappe:

2 ottobre- Università statale di Milano

15 ottobre – Università Bocconi Milano

30 ottobre – Università Bicocca di Milano

Nel corso delle tre fiere del lavoro, l’ente illustrerà la sua attività, i profili più ricercati e le opportunità di stage per chi ancora deve concludere il percorso di studi.

“Siamo molto orgogliosi di presentare l’attività del nostro ente a laureati e laureate e spiegare loro l’importanza di scegliere una carriera nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, in un ente territoriale come il nostro – afferma il vicesindaco Francesco Vassallo – Non offriamo solo la stabilità di un lavoro a tempo indeterminato, ma anche flessibilità, smart working, formazione e l’opportunità di costruire il futuro delle nostre comunità. Ai giovani dico: datevi un’occasione, partecipate ai concorsi”.

