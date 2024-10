Dopo la visita allo storico sito, venerdì 4 ottobre a Palazzo Isimbardi primo evento di presentazione del progetto in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo e l’Arcidiocesi di Milano

Un nuovo cammino metropolitano (e non solo) tutto da costruire e da scoprire. La Città metropolitana di Milano presenta “La Via del Marmo” con un evento nella Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi, in agenda venerdì 4 ottobre, alle 9.30.

Come preview del lancio, lo scorso 26 settembre è stata organizzata una visita alle cave di Candoglia, storico sito da cui di estrae da oltre 630 anni il marmo rosa utilizzato per edificare il Duomo di Milano, per i rappresentanti degli Enti attraversati dallo storico percorso che conduceva i blocchi di marmo dalle cave stesse alla cattedrale milanese.

Lo staff della Veneranda Fabbrica del Duomo e dell’Ecomuseo del granito di Montorfano hanno guidato i partecipanti alla scoperta delle Cave del marmo rosa, al laboratorio dei marmisti a Candoglia e alla visita al Museo del Marmo rosa e del Granito ad Albo, per conoscere da vicino le origini del percorso.

Un’occasione per avviare l’attività di coprogettazione dell’itinerario turistico-culturale “La Via del Marmo”.

Il percorso, che attraversa le province di Verbania, Novara, Varese e Milano, si snoda lungo le vie d’acqua per circa 130 chilometri e costituisce un importante patrimonio di cultura e di memoria, oltre che un’opportunità concreta per un nuovo sviluppo turistico ed economico del territorio.

A promuovere la nascita del nuovo cammino è la Città Metropolitana di Milano che, in partenariato con il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo e l’Arcidiocesi di Milano, ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia attraverso il bando “Avviso Unico Cultura 2024” grazie al progetto “La Via del Marmo – Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano. Costruire un modello di governance per sviluppare un nuovo cammino”.

L’obiettivo è mettere in rete enti ed associazioni dei territori interessati i intorno all’idea progettuale del cammino “La Via del Marmo”, tramite attività di ascolto, di co-costruzione di proposte turistiche, di condivisione di possibili modelli di gestione del nuovo cammino tra i soggetti che si occupano a diverso titolo della valorizzazione turistico-culturale del territorio.

Insomma una sinergia costruttiva per generare attrattività sulla scia di quanto già avvenuto con altri cammini della Rete dei Cammini metropolitani.

L’agenda del percorso

4 ottobre 2024: Sala Consiglio, Palazzo Isimbardi, Milano – Convegno di presentazione del cammino e delle attività del progetto finanziato da Regione Lombardia.

23 ottobre 2024 Località Panperduto (VA) “Tavoli di coprogettazione”- Giornata di lavoro, con pranzo di network e navigazione.

12 dicembre 2024 Sala Consiglio, Palazzo Isimbardi, Milano – Incontro conclusivo del progetto con visita al Duomo.

“E’ solo l’inizio di una collaborazione e di un dialogo tra gli enti dei diversi territori, con un obiettivo comune: scoprire e raccontare ai cittadini e ai turisti un percorso storico che ci accomuna e ci lega da oltre 600 anni– afferma la Consigliera delegata al Turismo e al Marketing territoriale della Città Metropolitana di Milano, Aurora Impiombato Andreani –La Città Metropolitana di Milano crede fermamente che la realizzazione del nuovo itinerario turistico, culturale e religioso de ‘La Via del Marmo’ possa creare nuove opportunità per lo sviluppo economico del territorio in chiave turistica e culturale, oltre a far riscoprire le meraviglie che lo compongono, attraverso un turismo sostenibile. Fondamentale, quindi, la sinergia tra tutte le realtà coinvolte, che ringrazio”.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano su Dietro la Notizia