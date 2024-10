Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo e videoclip “Donna”,

tratto dalla versione deluxe “Tutti i nomi del Diavolo” in uscita il 1° novembre sulle piattaforme digitali (e in formato fisico).

Il brano è una midtempo trap che chiude la “trilogia dell’amore dannato” iniziata coi brani “Lilith” ed “Eva” (inclusi nell’album “I nomi del Diavolo”). Mette in evidenza i rapporti in chiaroscuro tra uomo e donna, giocando con immagini gotiche, dark e bibliche.

“Donna è uno dei pezzi a cui sono più legato, racconta di un’esperienza personale, autentica e vissuta in maniera intensa. Non vedevo l’ora che uscisse, spero che il pubblico l’apprezzerà” – racconta Kid Yugi a proposito del singolo.

L’annuncio arriva accompagnato da un inquietante teaser trailer che rimanda all’Apocalisse e dalla cover del nuovo progetto, che mette in luce il contrasto tra Bene e Male, tra purezza (rappresentato dalle due figure angeliche in copertina) e corruzione (il trono insanguinato). Kid Yugi, attraverso le nuove canzoni, continua ad indagare le forme terrene in cui si annida il Male con testi che mescolano citazioni letterarie, cinematografiche e denuncia sociale.

“Tutti i Nomi del Diavolo” sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico CD, Doppio Vinile Splatter Bianco (“Paura Edition”), Doppio Vinile Splatter Nero (“Caos Edition”) e formato Jewel Box dal 1° novembre.

In esclusiva sullo store di Universal Music Italia saranno disponibili invece: vinile “Caos Edition” autografato, il CD autografato e la pergamena del singolo “Donna” acquistabile in bundle con un prodotto musicale.

