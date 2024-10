Sono aperte le iscrizioni per la 6ª edizione del contest RISING VOICE & DANCE, ideato dalla discografica e manager Maria Totaro.

Nato nel 2015 con il nome Rising Voice Contest e con l’obiettivo di scoprire nuovi artisti emergenti, il contest RISING VOICE & DANCE vuole dare un’opportunità di crescita a giovani artisti del settore discografico e, da quest’anno, della danza attraverso incontri mirati con professionisti ed esibizioni durante i casting che si terranno in tutta Italia.

I primi appuntamenti con i casting live saranno il 25 e il 26 gennaio a Treviso presso la sede della MMline Production Records.

Seguiranno altri appuntamenti in via di definizione: 22 e 23 marzo a Pescara, 26 e 27 aprile in Toscana, 10 e 11 maggio in Sardegna… fino ad arrivare in Puglia (date in aggiornamento).

La semifinale si terrà l’1 e il 2 giugno a Treviso e vedrà gli artisti emergenti esibirsi con un brano in lingua italiana scelto dagli stessi artisti della durata di 1 minuto e mezzo. Tutti i semifinalisti dovranno partecipare alle masterclass.

La prefinale, invece, si terrà l’11 luglio a Padova presso gli studi di Canale Italia. A questa fase accederanno 50 giovani talenti suddivisi per categoria e avranno la possibilità di esibirsi con un brano in lingua italiana della durata di 2 minuti.

La finale si terrà il giorno seguente, il 12 luglio, sempre presso gli studi di Canale Italia a Padova.

È possibile iscriversi al seguente link: https://risingvoicecontest.mmlinerecords.it/iscriviti.php.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia