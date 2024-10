Al via la sesta edizione di “Valori in Campo”, il progetto biennale di Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento per promuovere sostenibilità, inclusione e coesione sociale.

Per i prossimi due anni (2024-2026), le 9 società sportive che operano sul territorio e che si sono aggiudicate il nuovo bando, potranno contare sull’investimento complessivo di 160mila euro messo a disposizione da Gruppo CAP e che verrà suddiviso tra i progetti vincitori.

La nuova edizione del progetto è stata presentata presso la sede della green utility lombarda alla presenza di Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP e Roberto Maviglia, Consigliere delegato all’Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione Idroscalo di Città metropolitana di Milano.

https://www.gruppocap.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia