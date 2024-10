Rho, cresce il car sharing cittadino. Dal 1° ottobre

E’ stata presentata ieri a Rho la nuova auto elettrica messa a disposizione per il car sharing cittadino, servizio nato dalla collaborazione tra E-VAI, società di mobilità sostenibile del gruppo FNM e l’Amministrazione comunale. Alle due postazioni E-VAI già presenti sul territorio ora si affiancano una vettura completamente dedicata alla città di Rho, utilizzata dal Comune e noleggiabile dai cittadini, e un terzo stallo. Alla cerimonia di presentazione hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco di Rho Andrea Orlandi e l’amministratore delegato di E-VAI Giovanni Martino.

Automobili in condivisione

L’amministrazione comunale si è dotata di un’automobile elettrica di ultima generazione per le attività dei propri dipendenti che sarà anche a disposizione dei cittadini nella formula del car sharing. Gli utenti, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotandola in qualsiasi momento della giornata tramite la stessa app, il sito web o il numero assistenza clienti 02 40701700. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo.

Ritiro e riconsegna dell’auto sono possibili presso la nuova postazione di corso Europa 136.

Nel territorio di Rho sono presenti inoltre altri due stalli di E-VAI: in piazza Libertà nei pressi della stazione ferroviaria e in corso Europa 217 nei pressi dell’ospedale. Dalla postazione di piazza Libertà è possibile prenotare l’auto e riconsegnarla presso gli stalli E-VAI presenti presso le principali stazioni e aeroporti lombardi. Le vetture E-VAI possono essere parcheggiate gratuitamente nelle strisce gialle e blu e possono accedere liberamente all’area B e C di Milano e alle ZTL dei comuni convenzionati, oltre a poter viaggiare senza limiti in tutta l’Unione Europea e la Svizzera.

I vantaggi

Il servizio di car sharing E-VAI offre vantaggi sia per il Comune sia per la cittadinanza. L’Amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di adottare un parco macchine ecologico, abbattendo l’impatto ambientale della propria flotta e offre al contempo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, con la presenza del car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore. Il cittadino ovviamente può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo.

“Il car sharing di E-VAI offre una risposta concreta alla grande domanda di mobilità che caratterizza un territorio fortemente urbanizzato come la provincia di Milano” dichiara Giovanni Martino, Amministratore Delegato di E-VAI e Direttore Smart & Sustainable Mobility di FNM Group. “Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale si rafforza a

Rho un servizio che amplia l’offerta di mobilità pubblica, sostenibile e condivisa offrendo ai cittadini una valida alternativa all’auto privata per muoversi nel territorio”.

“Siamo contenti di poter offrire nuove opportunità al servizio dei cittadini“ dichiara Valentina Giro, assessora alla Mobilità. “Crediamo molto in una mobilità che veda ridotto il numero di veicoli inquinanti sul territorio, per questo puntiamo a potenziare i servizi di sharing. Prossimamente andremo a rilanciare anche la micromobilità elettrica, come già sperimentato in passato”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia