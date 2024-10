Oggi giovedì 10 ottobre, iniziative in collaborazione con Asst Rhodense e Associazioni

Nell’ambito della Giornata mondiale della salute mentale, che coinvolge enti e associazioni a livello nazionale in tutta Italia, giovedì 10 ottobre 2024 ASST Rhodense, Comune di Rho e le Associazioni IncontRho e Porte Sempre Aperte promuoveranno un momento di riflessione e condivisione sui temi della salute mentale nello spirito del Progetto Agorai, proposto dal Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale.

Due le occasioni di approfondimento su temi che coinvolgono molte famiglie.

Alla Sala Conferenze di Villa Burba, in corso Europa 291, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, si terrà una Tavola Rotonda con ASST Rhodense, Comune di Rho e le Associazioni dei familiari, in collegamento con le piazze delle città d’Italia aderenti al Progetto Agorai, nato come proposta per affrontare in modalità dialogica e costruttiva temi inerenti la salute mentale. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

In piazza San Vittore, dalle ore 11.00 alle 17.00, saranno allestiti desk informativi per sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale e per conoscere i servizi socio sanitari a disposizione dei cittadini. In caso di maltempo, i desk informativi saranno allestiti sotto i portici di via Madonna.

Il tutto rientra nell’open day organizzato da Fondazione Onda che coinvolge nel nostro Paese gli ospedali con il Bollino rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

