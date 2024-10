Teatro Spazio Tertulliano: 18 – 20 ottobre ‘Je suis la mer’

‘Tenendo come fil rouge l’arredamento di una casa nuova dove una giovane donna si trasferisce dopo la fine di un’importante storia d’amore, vi racconto dei naufragi e dei viaggi che fin dalla prima infanzia hanno caratterizzato la storia della mia famiglia e la mia vita, facendo naufragare anche la scrittura da un mondo piccolo come il mio a quello più grande e complesso delle vite degli altri, per scoprire che siamo tutti in alto mare e che forse vale la pena tendersi una mano, ognuno dal proprio personale naufragio, per creare un ponte verso terra.’

Il confronto

‘ Je suis la mer nasce dalla mia esigenza di confrontarmi col tema del naufragio. Poiché i recenti eventi di cronaca mondiale e italiana ci raccontano di un mondo in viaggio davanti al quale non si possono chiudere gli occhi. Mi sono chiesta cosa questo tema dica a me personalmente. Ho pensato ai naufragi che hanno costellato la mia vita e quella della mia famiglia, ai naufragi di cui ho letto, di cui ho visto le tragiche immagini e su cui ho pianto.

Dal naufragio di una storia d’amore a quello del Titanic, dalla storia di Ulisse all’esodo dei migranti nel Mediterraneo, dai naufragi nella burocrazia ad una casa in cui piove dentro. Con leggerezza e ironia, con delicatezza e rispetto ho voluto scrivere una storia per i naufragati, i perduti, gli annegati, per le tempeste in un bicchiere e per quelle che davvero travolgono mondi e persone. ‘

Uno spettacolo di e con Vanessa Korn

In scena al Teatro Spazio Tertulliano

venerdì 18 ottobre ore 20.45

sabato 19 ottobre ore 20.00

domenica 20 ottobre ore 19.00

Per prenotare

biglietteria@spaziotertulliano.it o Vendita Biglietti TEATRO SPAZIO TERTULLIANO | STAGIONE 2024/2025 Milano 10 2024 (mailticket.it)

