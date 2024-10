Gialappashow: la nuova stagione in prima tv su TV8 e Sky

Un cast d’eccezione, new entry, nuove esilaranti imitazioni, e co-conduttrici a sorpresa sono gli ingredienti della quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 21 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Il conduttore

Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco nella prima puntata, la superstar Laura Pausini, che con grande autoironia si destreggerà tra Forest e i Gialappi, e si cimenterà in un duetto epico con Annalaisa e non solo.

New entry

In questa nuova edizione, due new entry nella banda del GialappaShow: Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.

Conferme del cast comico

Super confermato il cast comico, con le loro interpretazioni più iconiche, che si affiancano a nuovi personaggi. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria nella prima puntata di Elio di Elio e le Storie Tese. Ubaldo Pantani veste gli inediti panni di Bruno Vespa, ed è il protagonista della nuova serie “Case che non ti puoi permettere a prima vista”, mentre Gigi è un novello Stefano De Martino.

Brenda Lodigiani è ancora Ester Ascione, e continua a cimentarsi in campo musicale imitando oltre ad Annalaisa, anche Lazza, e Angela dei Ricchi e Poveri. Max Giusti, invece, rimane fedele alle imitazioni di Aurelio De Laurentiis e chef Alessandro Borghese, così come Valentina Barbieri è sempre la star delle nuove puntate di “Quasi Unica – Ilary”.

Tornano, inoltre, Edoardo Ferrario nei panni di “Micol Pirozzi”, Alessandro Bianchi con nuovi personaggi, e Ross protagonista di “Geoflop”.

Alessandro Betti aka Fachiro Tandoori lancia la Apanè Dance, e si cimenta nella nuovissima interpretazione di Bob Sinclair; Toni Bonji regala nuove perle di saggezza animato sempre dall’obiettivo di (de)motivare, e interpreta il nuovo personaggio “Fortunato Scavo”; Stefano Rapone propone il nuovo personaggio “Arborio Corbellini”, e il documentario “Tutta la verità che non cielo dicono” con special guest Peter Gomez. E direttamente dal Baratro tornano i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin ed Andrea Ceccon, in scena anche con “Maestro Platone”.

I filmati

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8.

La musica

Come da tradizione, il programma dà ampio spazio alla musica con i Neri per Caso che accompagnano le performance degli ospiti di puntata, cantanti e musicisti, che vengono coinvolti in performance inedite. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma.

Gli autori e la regia

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

Altre notizie di TV su Dietro la Notizia.