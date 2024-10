Siglata un’intesa tra le due Istituzioni: Cassa Depositi e Prestiti offrirà servizi di consulenza all’Amministrazione locale per lo sviluppo di progetti di edilizia scolastica e di mobilità con un forte impatto in termini di sostenibilità

Promuovere programmi di rinnovamento del patrimonio di edilizia scolastica e sostenere percorsi di potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile locale.

Questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa firmato tra la Città Metropolitana di Milano e

Cassa Depositi e Prestiti.

La cooperazione avviata tra l’Amministrazione locale e CDP si propone di garantire non solo la messa in sicurezza degli edifici oggetto di intervento, ma anche di realizzare opere di ammodernamento sostenibile valorizzando il ruolo della scuola quale perno dei processi di rigenerazione urbana.

Questa visione integrata del territorio emerge anche nel secondo pilastro dell’accordo che prevede che CDP affianchi la Città Metropolitana di Milano nello sviluppo di progetti e infrastrutture funzionali al potenziamento della mobilità “dolce”, in particolare ciclistica.

Si tratta di interventi che, nel loro complesso, hanno un impatto positivo sulla qualità di vita sul territorio e sulla salute e la sicurezza dei cittadini. Un percorso che potrà essere realizzato grazie al servizio di consulenza prestato da CDP e finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Programma InvestEU, e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti.

La Città Metropolitana di Milano intende realizzare interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio finalizzati alla riduzione degli oneri derivanti dalle locazioni passive anche avvalendosi di procedure di partenariato pubblico-privato.

In particolare, si stanno valutando la fattibilità e le modalità più appropriate per realizzare un nuovo edificio scolastico adeguato a ospitare il Liceo Caravaggio, attualmente ubicato in una struttura in locazione.

CDP, nel suo ruolo di Advisory Partner della Commissione europea offrirà all’ente locale la propria consulenza tecnica per definire (i) le modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi, (ii) le analisi di convenienza previste dal Codice degli Appalti e (iii) la valutazione degli aspetti tecnici ed economici dell’intero progetto e di valutazione dei profili di sostenibilità e di equilibrio finanziario dell’operazione, nel caso di ricorso al partenariato pubblico-privato.

Per favorire la mobilità dolce, invece, la Città metropolitana di Milano nell’ambito del piano Biciplan Cambio, sta realizzando infrastrutture leggere dedicate alla mobilità ciclabile (anche a pedalata assistita), in grado di connettere i poli attrattori del proprio territorio per le quali si sono anche ottenute risorse in ambito PNRR.

