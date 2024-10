Barcellona-Bayern Monaco in diretta e in chiaro su TV8

TV8 propone in diretta e in chiaro il super match di Champions League tra Barcellona-Bayern Monaco domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21.00. Pre-partita con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Nel post-partita interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con un occhio di riguardo agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 continua a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band – con Marco Santin e Giorgio Gherarducci – torna al suo primo amore con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis.

