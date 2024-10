Zio Paperone e l’opera inattesa: in onore di Giacomo Puccini

Nessun… dorma! In occasione dei 100 anni dalla scomparsa del Maestro dell’opera italiana, Panini Comics si prepara a celebrare il grande compositore toscano. Topolino 3597 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 30 ottobre – dà il via ai festeggiamenti in onore di Giacomo Puccini con l’imperdibile storia inedita Zio Paperone e l’opera inattesa – scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Simona Capovilla – e con una suggestiva cover disegnata da Paolo Mottura.

In questa nuova avventura, Zio Paperone e nipoti viaggiano da Paperopoli fino a Torre del Lago, sulle tracce di Giacomo Puccini e della perduta ultima pagina della Turandot. A ostacolarli, l’acerrimo nemico di sempre, Rockerduck. Una caccia tra presente e passato nel mondo dei capolavori della lirica che omaggia il Maestro dell’opera italiana.

Le celebrazioni proseguono inoltre con nuovo TopoLibro da collezione, Giacomo Puccini raccontato da Topolino (disponibile insieme al numero 3597 di Topolino). Una vera chicca per tutti gli appassionati di palchi, loggioni e fumetto d’autore. Il volume raccoglie alcune tra le più belle storie disneyane dedicate al grande compositore toscano, a partire da Paperonbot – scritta da Antonella Pandini per i disegni di Valerio Held – ispirata a una delle più celebri opere pucciniane, la Turandot. Si prosegue poi con altre due parodie disneyane ispirate alle opere del grande Maestro toscano: Paperina “fanciulla del West”, sceneggiata da Gian Giacomo Dalmasso e disegnata da Giuseppe Perego, e Paperino e la piccola Butterfly, di Guido Martina e Giovan Battista Carpi. Inoltre, il TopoLibro contiene altre storie dedicate alla lirica e al mondo della musica in generale, tra cui Paperino e il segreto del tenore smemorato, sceneggiata da Stefano Petruccelli con la partecipazione straordinaria di Stefano Bollani. Ad arricchire il volume, la prefazione di Florencia Di Stefano-Abichain – speaker radiofonica e podcaster – e una splendida cover firmata da Paolo Mottura.

Topolino è pronto dunque a celebrare uno dei più grandi compositori di tutti i tempi e – più in generale – la bellezza dell’Opera, che ha fatto brillare il genio musicale italiano in tutto il mondo grazie a tantissime composizioni senza tempo. Il numero 3597 attende tutti i lettori in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 30 ottobre, insieme al TopoLibro Giacomo Puccini raccontato da Topolino.

