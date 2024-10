ECOdolomitesGT: le auto elettriche in gara sulle Dolomiti

Il 15, 16 e 17 novembre 2024 ritorna in scena sulle Dolomiti l’ECOdolomitesGT 2024, e-rally automobilistico su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche “road-legal” valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l’International Bridgestone FIA Eco Rally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative – Trofeo ACI Sport eRally.

Il campionato internazionale – in totale 12 competizioni nel Calendario 2024, in Svezia, Spagna (due date), Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo (due date), Belgio, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco, Italia – ritorna anche quest’anno in Italia, sulle Dolomiti, per una scenografica conclusione.

Le tappe di partenza e di arrivo della ECOdolomitesGT – organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy e il supporto di ECOmove – sono tutte fissate a Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino, con un prolungamento a Ortisei in Alto-Adige, andata e ritorno in giornata, toccando suggestivi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando diversi passi, dal Rolle al Sella, dal Gardena al Campolongo, dal Valles fino al Cereda, tra i vari. Tra le località attraversate anche, tra le tante, Predazzo (TN), Moena (TN), Selva di Val Gardena (BZ), Agordo (BL), nonché tutte le località del comprensorio di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis, con le Pale di San Martino a dominare lo scenario.

Alla competizione – uno dei più importanti test-drive internazionali di auto elettriche d’Europa – possono prendere parte vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale, purché elencate nella corposa lista delle “Compatible Cars” della FIA. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59 di giovedì 7 novembre.

Info: www.ECOdolomitesGT.org – info@generalbioconcept.net.

La partecipazione è alla portata di tutti: piloti amanti della regolarità ma anche possessori di auto elettriche desiderosi di mettersi alla prova insieme alla loro vettura. Ogni equipaggio deve essere formato da due persone in possesso di patente di guida e di una adeguata licenza di regolarità ACI-Sport/FIA. Documento, quest’ultimo, richiedibile – con un certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica – nelle Delegazioni ACI ma anche sul posto, richiedendolo all’atto dell’iscrizione, grazie a un servizio messo a disposizione dall’organizzazione (tramite l’Automobile Club di Trento e la Delegazione ACI “Lavalsugana”).

“L’Automobile Club d’Italia ha sempre posto grande attenzione – soprattutto negli ultimi anni – alle competizioni dedicate alle auto a zero emissioni – ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri, Presidente dell’Automobile Club di Trento, ente Organizzatore dell’ECOdolomitesGT 2024. “Ecco perché – prosegue – un’iniziativa come l’ECOdolomitesGT ha attirato l’attenzione dell’Automobile Club di Trento che, da quest’anno, ne diviene anche organizzatrice diretta, in staff con gli organizzatori storici: un’iniziativa molto importante che vogliamo consolidare e veder crescere negli anni a venire”.

I numeri

Quattro i settori. “In pre-rilevamento – spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del RaceBioConcept Team & BioDrive Academy, entità co-organizzatrice – si prevedono nuovamente circa 440 chilometri totali, con un massimo di circa 230 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Una decina le prove speciali per un totale di circa 210 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti – rilevate al decimo di secondo – consumando il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di kWh, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi “WLTP” (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, ndr.) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui partecipino”.

Ricarica auto elettriche

Le vetture elettriche verranno ricaricate da un esclusivo “Charge Park”, alimentato dall’energia elettrica da fonte rinnovabile fornita dal Gruppo ACSM / Primiero Energia, per l’occasione allestito nella frazione Fiera di Primiero, in Via Fiume, di fronte al Municipio di Primiero San Martino di Castrozza.

I premi

I premiati riceveranno degli speciali trofei che lo scultore Renzo Zeni ha ricavato dagli alberi indeboliti superstiti della tempesta Vaia del 2018, ma ora attaccati, per la propria condizione, dal parassita noto come bostrico: ultima minaccia alla salute dei boschi locali. Artigianalmente scolpiti nella medesima forma estetica delle dolomiti, rappresentano un omaggio ai luoghi in cui si svolge la manifestazione e un modo per ricordare una o più locali conseguenze del cambiamento climatico, sensibilizzando alla tutela dell’ambiente.

Gli sponsor

Tutti gli sponsor dell’iniziativa di livello locale, nazionale e internazionale, assieme ai partner territoriali, sono selezionati in base al proprio coinvolgimento nella sostenibilità ambientale, nella sicurezza stradale e nella promozione dell’impiego di energia da fonti rinnovabili: tra essi annoveriamo Bridgestone (Title-Sponsor di Coppa Internazionale), SARA Assicurazioni, NSP, Christian Gobber Termoidraulica, ACSM – Primiero Energia, Zeta Green Estate, il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e l’Azienda di Promozione Turistica di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, assieme al supporto di Trentino Marketing, al supporto logistico dell’Unione Sportiva Primiero e al supporto promozionale di numerosi club e importanti portali di settore.

Tra i sostenitori, quest’anno è salita a bordo la Comunità di Primiero e, in linea con la filosofia votata alla sostenibilità della manifestazione, anche Impatto Positivo®: grazie alla collaborazione con Recuperiamo Srl SB, l’organizzazione della gara genererà infatti l’Impatto Positivo sul territorio trentino, supportando la distribuzione di 14.000 pasti equivalenti tramite gli enti non-profit aderenti all’ecosistema di economia circolare, il più grande hub tecnologico per il tracciamento delle donazioni in Italia, Regusto®.

Vari i Club che hanno contribuito a promuovere la gara, tra i principali, come da tradizione, l’organizzazione può contare sul Tesla Club Italy, su Ecoverso e su EVolution Team.

Gli Ecorally

L’ECOdolomitesGT, – organizzata da Automobile Club di Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy e il supporto di ECOmove – rientra nella categoria degli “EcoRally”, competizioni nate nel 2006 con il 1°EcoRally Roma – San Marino. Queste discipline oltre a sperimentare sul campo le prestazioni delle auto a basso impatto ambientale, hanno gettato, nel tempo, le basi per regolamentare a livello nazionale e internazionale tutte le gare con vetture “ecologiche”, fino ad arrivare, tra le altre, alle famose FIA Formula-E® e FIA Formula Extreme-E®, assieme ad altre competizioni automobilistiche con vetture a GPL, metano, biometano, bioetanolo e biodiesel e/o mosse da propulsioni ibride o esclusivamente elettriche, ampiamente rappresentate in Italia e in altri Paesi da dedicati campionati nazionali di riferimento.

Il programma

Fulcro logistico della manifestazione sarà l’EDGT Charge-Park, Primiero San Martino di Castrozza, Via Fiume (Piazza del Municipio).

Qui si svolgeranno venerdì 15 novembre dalle 13:00 alle 18:00 le verifiche amministrative e tecniche ante gara e da qui partirà, alle 9:00 di sabato 16 novembre, la prima vettura.

Il taglio del traguardo è previsto domenica 17 novembre a partire dalle 16:00 (prima vettura), sempre nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

L’esposizione delle classifiche è prevista on-line @ www.ECOdolomitesGT.org domenica 17 novembre entro i 90 minuti primi successivi all’arrivo dell’ultima vettura. A seguire, alle 19:00, la cerimonia di premiazione nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere nella località “Fiera” a Primiero San Martino di Castrozza.

