“AR-DENTE” Il nuovo album del cantautore romano Max Casali

Dopo tre anni dall’ultima produzione, il cantautore romano Max Casali torna sulla scena musicale con il nuovo album “Ar-dente”, disponibile dal 16 settembre. L’album include 11 brani inediti e una bonus track, in cui l’artista continua a esprimere la sua visione critica della società, mescolando denuncia sociale e creatività inaspettata.

Con “Ar-dente”, Casali impiega meno tempo rispetto ai suoi precedenti lavori – “Per certi versi” (2011), “Secondo a…nessuno!” (2016) e “St3rzo” (2021) – e lo fa con lo stesso spirito pungente che lo contraddistingue. L’album invita l’ascoltatore a riscoprire il senso critico verso le informazioni e la realtà che ci circonda, opponendosi a una visione superficiale e conformista della libertà.

Il titolo, spiegato dall’artista, è emblematico

“Inizialmente volevo intitolare l’album ‘Quatto… Quatt(r)o’, perché rappresenta il mio quarto lavoro discografico. Ma poi ho capito che questo progetto racchiude anche un percorso più crudo e intenso, come una pasta ‘ar-dente’ (detto alla romana), che rappresenta un messaggio ardente. La fiamma sulla copertina è simbolo della mia speranza che ognuno possa riaccendere in sé il fuoco del pensiero critico e della socialità, in modo costruttivo e altruistico. Forse è un sogno da idealista, ma come diceva Piero Angela, ‘ognuno nella vita deve provare a fare la sua parte’. Nel mio piccolo, ci sto provando.”

Tracklist

Diamoci una mossa: Un invito a prodigarsi per gli altri con naturalezza. Guerra e (ra)pace: Una riflessione sugli interessi nascosti dietro ai conflitti. Impiccioni viaggiatori: Una critica al crescente voyeurismo nella vita altrui. Via col vanto: Una satira sulla corsa ai “like” sui social media. Frivola: Un tocco di ironia sulle nostre azioni quotidiane. sGANGherati: Un allarme sul fenomeno delle baby gang e sulla crisi educativa. Misto amare: Un omaggio al volontariato, da applaudire con riconoscenza. Ti basta?: Una riflessione sull’indifferenza e la mediocrità nella società attuale. Inevaso amore: Sull’incertezza e la paura che spesso impediscono relazioni potenzialmente positive. Covi(d)i iene: Una denuncia sulle menzogne governative riguardo ai vaccini. Ecchecaso, a regà: Una riflessione ironica sulla fortuna.

