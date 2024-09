Sicurezza: Milano, una città sempre più pericolosa

Sicurezza, Tovaglieri e Verri (Lega): Milano sempre più pericolosa mentre Sala pensa solo a estendere l’Area C

“Mentre la giunta si concentra su area C e piste ciclabili, nella Milano dell’ambientalista Sala c’è da aver paura persino ad andare a sostenere un test di ammissione all’università alle 7.45 del mattino, quando la città è già in pieno movimento, come accaduto allo studente arrivato da Bari e aggredito nei sottopassi della metropolitana da un gruppo di immigrati irregolari, picchiato e rapinato degli effetti personali mentre il padre assisteva in diretta alla violenza dall’altro capo del telefono.

Cosa deve succedere ancora perché sicurezza e lotta al degrado siano messi tra le priorità di certi amministratori radical chic, che frequentano solo le vie del centro cittadino e che possono permettersi di non prendere i mezzi pubblici sovraffollati e insicuri?

Al Sindaco che scoraggia in ogni modo l’utilizzo dell’auto privata chiediamo cosa devono fare i cittadini per viaggiare sicuri, considerato che le stazioni di ferrovie e metropolitana sono spesso terra di nessuno perché finora non sono state investite sufficienti risorse per garantire la sicurezza nelle strade e per aumentare i vigili che presidiano il territorio.

Dopo otto anni di lassismo e braccia aperte alla cosiddetta risorsa immigrazione, ai milanesi non resta che la paura e la rassegnazione”.

Così in una nota l’eurodeputata lombarda della Lega Isabella Tovaglieri e il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Alessandro Verri.​

https://legaonline.it

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia