“Oxlade From Africa “, l’atteso album di debutto di Oxlade

Mescolando passato, presente e futuro in una visione completa, “Oxlade From Africa” è un audace e ampio viaggio musicale e culturale composto da 16 tracce e celebra il patrimonio africano in tutto il mondo.

Con un titolo che riflette una visione ampia e inclusiva, l’album mette in risalto le culture, l’eleganza e la bellezza dell’Africa, segnando il passo successivo nella carriera dell’artista e mostrando il suo viaggio dal successo iniziale al riconoscimento mondiale.

Con l’obiettivo di rendere gli africani orgogliosi delle loro radici, Oxlade utilizza musica, immagini e moda per trasmettere un potente messaggio di unità.

L’album include la hit planetaria “KU LO SA”, che ha raggiunto 574 milioni di stream ed è stato certificato ORO dalla RIAA, e i recenti singoli “Intoxycated” ft. Dave, “Arabambi” e “IFA” con la superstar congolese Fally Ipupa.

Di seguito la tracklist “Oxlade From Africa”:

01.Interlude (ft. Bobi Wine)

02. OLAITAN (Olaoluwa)

03. Blessed (ft. Popcaan)

04. Intoxycated (ft. Dave)

05. IFA (ft. Fally Ipupa)

06. KU LO SA

07. Ovami

08. Arabambi

09. Tamuno (Interlude)

10. ASUNASA (Hold Your Waist) (ft. Wande Coal)

11. Piano

12. Ololufe (ft. Sarkodie)

13. RMF

14. On My Mind (OMM) (ft. TOMi Owo & OJAHBEE)

15. Katigori

16. OFA

