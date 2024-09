Museo Zauli: Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre

Dal 14 al 19 settembre 2024, prosegue la terza edizione del Festival dei calanchi e delle argille azzurre, organizzato dal Museo Carlo Zauli allo scopo di valorizzare la zona geografica dei “calanchi delle argille azzurre” – così definite da Leonardo da Vinci nel noto Codice Hammer – compresa tra i territori di Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

I calanchi sono ciò che resta dei fondali sabbiosi del mare preistorico di milioni di anni fa e si strutturano come creste ammantate di ginestra odorosa, di orchidee e di una specie che cresce soltanto tra queste argille, l’artemisia cretacea: un territorio che comprende terrazze panoramiche, scorci mozzafiato, argille pregiate, fonti di acqua termale, vigne e coltivazioni di alto livello e che è oggetto di innumerevoli narrazioni. In pochissimi chilometri quadrati, quest’area raccoglie meraviglie naturalistiche e culturali, ed è fonte d’ispirazione per molti artisti, in particolare per Carlo Zauli, tra i ceramisti scultori più importanti del Novecento, che a queste terre dedicò tanta parte del suo lavoro.

Dopo le prime due settimane di Festival – dal 20 giugno al 4 luglio 2024 – la rassegna propone ancora una serie di appuntamenti en plein air all’interno dell’ampio programma di mostre, laboratori e performance di arti visive, teatro, danza, letture poetiche, concerti, allestimenti tra architettura e design, degustazioni enogastronomiche, laboratori di yoga e Bioginnastica®, trekking culturali, incontri legati alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo scuole, accademie, corsi di formazione, singoli, gruppi, associazioni culturali.

Sabato 14 settembre

Punto di ritrovo: Agriturismo Terra dei Calanchi (ex Oasi, via Pideura 11, Brisighella)

ore 15.00: Il respiro dei Calanchi – camminata sensoriale percettiva Bioginnastica® Biostudio Faenza

Domenica 15 settembre

La sede sarà comunicata agli iscritti

dalle ore 06.00 alle ore 08.30:SORGERE – laboratorio di danza e movimento espressivo all’alba sui calanchi condotto da Valentina Caggio e Paola Ponti

Mercoledì 18 settembre

L’autunno si posa sui calanchi Museo Carlo Zauli (via della Croce 6, Faenza)

ore 18.30: Le Argille Azzurre: Terra ed Arte nel Mito – presentazione del video spot di R. Calamandrei e M. Zauli

Kelly Newcomer: Tecnologia e Madre Terra – installazione finale della Residenza d’Artista in collaborazione con Esperienza Italia e Forma Clay

Degustazione di vini delle argille a cura di Consorzio Vini di Romagna

Giovedì 19 settembre

Padiglione delle Argille Azzurre (via Pideura, a metà strada tra Oasi e Bulzaga)

ore 19.00: Raccogliere Pietre – azione sonora di Enrico Malatesta

Finanziato nell’ambito del progetto Atmosfere Faentine 2024 da Regione Emilia-Romagna e Unione della Romagna Faentina.

Con la partecipazione di

Podere La Berta | Associazione Independent Poetry | Gruppo Fotografia Aula 21 | Leopodistica | Bioginnastica® Biostudio Faenza srl | MiCentro a.s.d | Maurizio Mastrini | Sandro Bassi | Viola Emaldi | Vittorio Bonetti e Alfonso Nadiani | Juan Esteban Sandoval e George Moraitis | Zoe Drakopoulou, Petros Roussos, Iannis Sioutis | Denis Campitelli | Festival Recondite Armonie | Teatro Due Mondi | Ilario Sirri | Monica Zauli | MoMa | Roberto Pozzi | Enrico Malatesta | Alfredo Gioventù | Anna Lisa “Piki” Quarneti | Riccardo Calamandrei | Filippo Maestroni | GAS – Gruppi di Acquisto Solidale Romagna | Cantina Bulzaga | Agriturismo Terra dei Calanchi (ex Oasi) | Agriturismo Torre del Marino

Con il sostegno di

Comune di Faenza | Unione della Romagna Faentina | Regione Emilia-Romagna | Ente Parchi e Biodiversità Romagna, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola | Save the Children | programma Culture Moves Europe | CEAS Centro di Educazione alla Sostenibilità della Romagna Faentina | Consorzio Vini di Romagna | Strada della Romagna e del Sangiovese

In collaborazione con

Scuola di Musica Sarti Faenza | Scuola di Disegno Tommaso Minardi | Menoventi / E Società Cooperativa | Studio Bartoletti e Cicognani

Grafica

Beatrice Bassi

Immagine

Andrea Salvatori, I dinosauri, matita, 2024

