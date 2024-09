Valentina Parisse: uscito il videoclip del singolo ‘Minimal’

E’ uscito l’11 settembre il videoclip di MINIMAL, il nuovo singolo di VALENTINA PARISSE, pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da Universal, che segna il ritorno dell’artista dopo oltre un anno trascorso in studio di registrazione per la preparazione del prossimo progetto discografico e che rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso musicale caratterizzato da sonorità nuove e con intrecci pop e rock estremamente attuali.

Il videoclip, diretto da Nico Gulino e girato per le strade di Los Angeles, è caratterizzato da un’estetica minimalista che alterna scene in bianco e nero con frammenti a colori. Un suggestivo dualismo visivo che rispecchia il contrasto tra la frenesia del mondo esterno e la quiete dei momenti più intimi, accompagnando perfettamente il messaggio del brano: mettere a tacere il rumore della quotidianità per fare spazio alla connessione e alla semplicità.

Il sound

Grazie al suo sound contemporaneo, il singolo MINIMAL, scritto dall’artista, prodotto da Renzo Stone e mixato dal rinomato ingegnere del suono Chris Lord Alge (già 5 volte vincitore del Grammy Award e produttore esecutivo dell’intero futuro progetto), è un’esplosione di freschezza: vivace, coinvolgente e irresistibilmente ritmato. La traccia si evolve con un crescendo che culmina in un ritornello esplosivo, creando un climax che accende l’energia e fa venire voglia di ballare.

Il mood

“Il mood di MINIMAL è liberi di essere liberi” racconta VALENTINA PARISSE: “dare importanza alla libertà di espressione e alla forza dello stare insieme che infonde agli individui la necessità di apprezzare i momenti più intimi e di avere cura delle piccole cose rispetto alle costrizioni e i ritmi asfissianti che la nostra società ci impone rendendoci sempre votati all’essere performanti”.

