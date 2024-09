“La casa di Bernarda Alba”: Teatro Litta dall’8 ottobre

Bernarda Alba – Scritta nel 1936, alcuni mesi prima della morte dell’Autore, fu rappresentata la prima volta a Buenos Aires nel 1945.

La prima rappresentazione italiana fu a Milano, al Teatro Nuovo, nel 1947.

Trama

Bernarda Alba, dopo la morte del marito, impone un lutto rigoroso alle sue cinque figlie impedendo loro di uscire di casa.

La figlia maggiore, Angustias, ha ereditato una parte importante del patrimonio paterno e le viene concesso di sposarsi con il giovane «Pepe il romano», il quale è unicamente interessato alla dote della sposa e inizia una relazione clandestina con la sorella più piccola di Angustias, Adela.

Bernarda lo scopre e finge di aver ucciso il giovane, sottovalutando l’amore di Adela per Pepe e provocando il suicidio della figlia disperata per l’amore perduto.

A conclusione di un triennio con i docenti Debora Virello e Pietro De Pascalis e di un IV anno con Claudio Orlandini, i neodiplomati del corso attori si confrontano con questo dramma, conosciutissimo e frequentatissimo dalle scene di tutto il mondo.

Questa messa in scena del testo, adattata per lo spettacolo, diventa così un’occasione unica per il gruppo dei giovani allievi con l’intento di restituire tutta la forza del testo del grande autore andaluso.

MTM Teatro Litta – dall’8 al 13 ottobre 2024



La casa di Bernarda Alba – Prima Nazionale

di Federico García Lorca

a cura di Susanna Baccari e Antonio Syxty

con Nicole Guarischi, Danilo Lorenzetti, Arianna Piazza, Anna Pimpinelli, Alessia Valfrè, Maria Chiara Vita, Isabella Zangheri

mtmteatro.it

