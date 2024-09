Il 31 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre (Venezia) si terrà la serata di gala “La musica è Azzurra: 30 anni in una notte”, un evento unico e gratuito per celebrare la musica, organizzato da Azzurra Music, storica etichetta veneta e una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane, in occasione dei suoi 30 anni di attività nel campo della produzione e diffusione di musica registrata.

La zia più amata dagli italiani MARA VENIER sarà la straordinaria presentatrice di “La musica è Azzurra: 30 anni in una notte”. La signora della domenica, che ha un forte legame con il mondo della musica conoscendo personalmente la maggior parte degli artisti italiani, spesso ospitati a Domenica In, torna così ad abbracciare la città dove è cresciuta, Mestre, e con cui ha un forte legame.

Sul palco dalle ore 20.30 grandi stelle della musica italiana che in questi anni hanno trovato in Azzurra Music un punto di riferimento per le loro attività: Al Bano,Grazia Di Michele, Maurizio Vandelli, Riccardo Fogli, Jerry Calà, Shel Shapiro, Tony Esposito e la storica band progressive Le Orme.

Tutti questi grandi artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una serata che ripercorrerà i momenti più importanti della musica italiana.

Interverrà per un saluto Dodi Battaglia, iconico chitarrista e cantante, storico membro dei Pooh, che da anni condivide i suoi progetti solisti con Azzurra Music. Tra i protagonisti sul palco anche il campione di ciclismo Francesco Moser, a cui Azzurra Publishing ha dedicato il libro “Un uomo, una bicicletta“.

Un viaggio musicale (e non solo) indimenticabile, che promette di incantare il pubblico grazie a un cast stellare e alla magica atmosfera del Teatro Toniolo celebrando la straordinaria storia di Azzurra Music!

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Regione Veneto, la partecipazione del Comune di Venezia e Vela Spa, l’intervento di Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. Prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell’etichetta.

Con il supporto operativo del Settore Cultura con il Teatro Toniolo, un punto di riferimento artistico e culturale della città di Venezia e della sua terraferma da oltre un secolo, che negli anni ha catalizzato un numero sempre maggiore di persone grazie alla qualità dell’offerta, collocandosi stabilmente, in Italia, ai primi posti nella sua categoria.

Le prenotazioni saranno disponibili su Eventbrite da oggi 26 settembre, alle ore 10.00: www.eventbrite.it/e/la-musica-e-azzurra-30-anni-in-una-notte-tickets-968707870317

www.azzurramusic.it

www.instagram.com/azzurramusic

www.facebook.com/azzurramusic

