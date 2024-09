Si chiama Fattoria Artistica il laboratorio di arti sceniche, creato per tutti coloro che vogliano dare sfogo alle proprie passioni artistiche e misurarsi con se stessi, salendo – magari per la prima volta – su un vero palcoscenico.

Ideato e realizzato da Paolo Ruffini e Claudia Campolongo, il corso – che partirà ad ottobre e sarà preceduto da un open day il 29 settembre alle 20.00 presso lo Spazio Caroli di Milano – darà modo ai partecipanti di imparare tecniche, trucchi e segreti da chi, di questa arte, ne ha fatto un mestiere.

Progetto:

“Il progetto – racconta Paolo Ruffini – nasce dalla convinzione che il teatro abbia un valore fortemente inclusivo e che sia adatto a chiunque, non solo professionisti o aspiranti tali, ma tutti coloro che vogliano esplorare le potenzialità di crescita e di scoperta che questa forma espressiva può portare nella loro vita, facendoli essere non più solo spettatori, ma veri e propri attori”.

Nelle parole di Claudia Campolongo: “La Fattoria è un posto dove ognuno di noi si può coltivare, al di là della propria professione, età e identità. Riuscendo ad annaffiare la nostra capacità, si riesce a far fiorire il frutto del nostro essere, ed è la nostra arte, che non è giudicabile, e non è ingabbiabile. Ma vola libera. Arte e libertà. Essere attore è una fortuna destinata a pochi. Fare l’attore è una possibilità che hanno tutti. Mettersi alla prova, nel rapporto col proprio corpo, nel rapporto con la propria voce, nel rapporto con la propria anima. Creando un percorso che non si può fare da soli, ma si è con altri e quindi non è solo un percorso artistico, ma anche sociale. Attraverso il divertimento, la condivisione e la sfida con il proprio io”.

I partecipanti saranno chiamati a confrontarsi in maniera nuova con il proprio corpo e con la propria voce, per esprimere le proprie capacità calandosi catarticamente nella vita di un’altra persona.

https://fattoriaartistica.it

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia