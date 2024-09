ITA Airways: Airline Partner della Festa del Cinema di Roma

ITA Airways è International Airline Partner della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma, uno dei più importanti appuntamenti cinematografici internazionali, che quest’anno si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

L’iniziativa rientra nella strategia di ITA Airways di affermarsi come compagnia aerea nazionale di riferimento e come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo, tra le quali il cinema di qualità. La Compagnia continua a sostenere progetti culturali nazionali di valore attraverso la promozione dello stile italiano che nel cinema trova uno straordinario ambito di espressione creativa.

La Festa del Cinema pone al centro dell’attenzione la città di Roma, hub e “casa” di ITA Airways, che sarà la porta di ingresso degli ospiti internazionali della manifestazione che voleranno con la compagnia aerea italiana di riferimento da tutto il mondo per raggiungere la Capitale.

Gli ospiti internazionali della Festa del Cinema di Roma a bordo di ITA Airways potranno ammirare l’eccellenza del Made in Italy e sentirsi già nel Bel Paese sin dall’imbarco, accomodandosi sulle poltrone disegnate dal genio di Walter De Silva, circondati dall’eleganza delle divise del personale di volo nate da un progetto creativo a firma Brunello Cucinelli, e assaporare i menù dei più grandi chef stellati italiani durante il volo.

Le destinazioni di ITA Airways

ITA Airways opera 57 destinazioni, di cui 15 intercontinentali, tra cui: New York, Boston, Chicago, Toronto, Miami, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, San Paolo, Rio De Janeiro, Tokyo e Nuova Delhi. Nella prossima stagione invernale la Compagnia opererà nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Dubai e Bangkok.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della compagnia ita-airways.com.

Altre notizie di trasporti su Dietro la Notizia