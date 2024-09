Spettacolo concerto di Filippo Timi dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Il titolo “Scopate sentimentali – Esercizi di sparizione” sarà in scena fino a questa sera 12 settembre

L’attore Filippo Timi – anche autore dei testi – e i musicisti Rodrigo D’Erasmo (violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista) e Mario Conte (musicista/sperimentatore dentro e fuori la musica elettronica) in un omaggio dedicato a Pasolini.

Tre grandi artisti per uno spettacolo fatto di parole, voci, silenzi, musica e luci.

Un lavoro per dimostrare come il grande artista non avrebbe potuto essere altro da sé: un uomo che aveva scelto di essere fedele al proprio daimon, quello spirito guida, quella combinazione di vocazioni, carattere e irripetibilità che ciascuno di noi riceve alla nascita e che ci assegna il nostro personale destino.

Quattro movimenti – Primavera, Estate, Autunno, Inferno – per intercettare l’azione del daimon nella biografia di Pasolini, aldilà di ogni retorica e vittimismo.

Per scoprire come l’autore fosse «un poeta divorato dalle Amazzoni, attaccato dalle Erinni, su cui si è scagliato il fulmine di Zeus.»

http://www.teatrofrancoparenti.it

