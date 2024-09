Dal 1° ottobre attive le nuove norme per Area B e Area C

Avvio anche al sanzionamento automatico con telecamera per i veicoli privi dei sensori per angolo cieco. L’obbligo scatta anche per i veicoli con più di otto posti a sedere e gli autocarri tra le 3,5 e le 12 tonnellate

Da martedì 1° ottobre entrano in vigore nuove norme per l’accesso in Area B e Area C. Per Area C i divieti riguardano le auto euro 3 a benzina e alcuni autobus del trasporto pubblico. Per Area B i divieti riguardano solo le categorie dei veicoli trasporto cose e gli autobus.

Sempre dal 1° ottobre, per quanto riguarda l’angolo cieco, l’obbligo di sensori si estende anche ai veicoli con più di otto posti a sedere (M2) e agli autocarri del peso tra le tre tonnellate e mezzo e le 12 tonnellate (N2). Inoltre sarà avviato il sanzionamento automatico dai varchi di accesso di Area B per tutti i veicoli non a norma.

Area C

Dal 1° ottobre 2024 non potranno più entrare in Area C le auto euro 3 a benzina e gli autobus adibiti al traporto pubblico di linea con le seguenti alimentazioni:

Euro II benzina

Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh

Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Euro V diesel senza FAP

Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione;

Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

Area B

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore il divieto di ingresso e circolazione per i veicoli destinati al trasporto cose e autobus con le seguenti alimentazioni.

Autoveicoli per trasporto cose:

Benzina Euro 2

Diesel Euro 3-4 leggeri (N1) con FAP di serie e campo V.5 <= 0,0045 g/km

Diesel Euro III-IV pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh

Diesel Euro 0-1-2-3-4 leggeri (N1) e Euro 0-I-II-III-IV pesanti (N2-N3) con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e classe massa particolato pari almeno a Euro 4-IV

Diesel Euro 5 leggeri (N1)

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) senza FAP

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh o senza valore

Diesel Euro V pesanti (N2-N3) con FAP after-market e classe massa particolato < Euro VI

Autobus per trasporto persone

Benzina Euro II – Diesel Euro III-IV con FAP di serie e campo V.5 <= 0,01 g/kWh

Diesel Euro 0-I-II-III-IV con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Diesel Euro V senza FAP3

Diesel Euro V con FAP di serie e campo V.5 > 0,01 g/kWh o senza valore

Diesel Euro V con FAP after-market e classe massa particolato < Euro VI

Area B e sensore per angolo cieco, nuove norme e avvio del sanzionamento automatico

Si aggiornano le norme anche per i sensori per l’angolo cieco. Dal prossimo 1° ottobre scatterà l’obbligo di installare questo strumento anche per i veicoli con più di otto posti a sedere (M2) e per gli autocarri di peso tra le tre tonnellate e mezzo e le 12 tonnellate (N2). Per loro, già dall’anno scorso, era in vigore l’obbligo di avere l’adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.

Dalla stessa data sarà avviato anche il sanzionamento automatico dai varchi di accesso di Area B di tutti i veicoli non a norma. Per evitare la sanzione è necessario comunicare l’adeguamento del mezzo al nuovo obbligo utilizzando il servizio online di ATM sul sito di Area B areab.atm.it

Area B e misure d’accompagnamento



Per tutti coloro che sono in possesso di un veicolo in divieto per Area B, sono ancora in vigore le misure di accompagnamento.

I veicoli alimentati a benzina Euro 0, 1, 2 e gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 potranno ancora usufruire del servizio MoVe-In per l’accesso in Area B. Il veicolo registrato potrà circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria, fino a un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla sua tipologia e classe ambientale; ad esempio, 1.800 km per i veicoli M1 e M2 diesel euro 4 e 5

La misurazione dei chilometri viene conteggiata nell’arco dell’intera settimana (inclusi sabato, domenica e festivi) e delle 24 ore. L’adesione al servizio MoVe-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione e deve essere rinnovato di anno in anno.

I veicoli dei residenti a Milano alimentati a gasolio Euro 0-5 e Euro 0-2 a benzina hanno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre per i non residenti le giornate scendono a 5, previa registrazione sul sito del Comune di Milano al link attivando per la prima volta la funzionalità «rilevazione automatica giornate deroga» sul servizio on line Area B e poi automaticamente il sistema conteggerà gli ingressi.

