Milano parchi: 6 su 10 vi si recano una volta a settimana

Anche solo un’ora trascorsa in mezzo agli alberi fa bene al cervello. Lo dice la scienza e, infatti, nelle grandi città come Milano, i parchi con tanti alberi sono i luoghi preferiti per ridurre lo stress, facendo lunghe passeggiate o attività sportive e ricreative: 6 cittadini su 10 vi si recano almeno una volta a settimana (quasi 4 su 10 più volte a settimana). È quanto emerso dalla ricerca elaborata dalla divisione Annalect di Omnicom Media Group per Prospettiva Terra, il progetto non-profit fondato dal prof. Stefano Mancuso, accademico e divulgatore scientifico e da Marco Girelli, CEO di Omnicom Media Group Italia – con la partecipazione di realtà quali McDonald’s, Henkel, Ricola, Acone Associati e Publitalia’80 – con l’obiettivo di fare rete contro la crisi ambientale grazie agli alberi.

Ricercati i parchi con molti alberi

E sono proprio loro, secondo 5 intervistati su 10, a non dover mancare quando si parla di aree verdi. Oltre la metà dei milanesi, infatti, preferisce i parchi con tanti grandi alberi (53%). Altri elementi ricercati in un parco sono fontane e fontanelle (35%), bar e gelaterie (33%), panchine, sdraie e sdraiette (28%), lontananza dal traffico (24%), iniziative culturali quali spettacoli, concerti, fiere etc. (20%). Secondo la ricerca, vengono apprezzati quelli più estesi e alberati (Sempione, Porta Venezia) e quelli di concezione più moderna (CityLife, BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella).

Parchi attigui ai corsi d’acqua

Altra tipologia più frequentata è quella attigua ai corsi d’acqua: Darsena e Navigli in primis. Meno graditi, infine, i parchi più “edificati” (spazi verdi nelle piazze e affini). «Come ci dimostra anche questa ricerca, gli alberi sono il futuro delle nostre città – afferma il professor Stefano Mancuso – La loro presenza ci aiuta non solo a mitigare il clima, ma anche a stare meglio, perché il contatto con la natura aiuta ad abbassare i livelli di stress dovuti alla sovraesposizione ai molteplici input che ogni giorno riceviamo, a partire dagli schermi dei cellulari. Aumentare le aree verdi è la strada più efficace per migliorare la vivibilità delle città ed anche la conservazione della biodiversità: con Prospettiva Terra vogliamo proprio far sì che le persone siano sempre più informate e consapevoli».

Workshop per esporre i benefici delle piante

E proprio per diffondere la conoscenza sul ruolo importantissimo delle piante contro il riscaldamento globale, domenica 29 settembre alle 15:00 nel parco della Biblioteca degli Alberi di Milano (via G. De Castillia, 28) – riconosciuto come un progetto di eccellenza nel fare cultura in maniera innovativa – il BAM workshop Adults “Le piante ci proteggono dal riscaldamento globale” permetterà di scoprire da vicino i benefici ambientali che le piante possono apportare agli spazi e alle comunità urbane, nell’ambito di un’intera giornata – il BAM Season Day: Benvenuto Autunno! – promossa da BAM, e inserita nel palinsesto della Milano Green Week 2024, per celebrare il cambio di stagione all’insegna della sostenibilità sotto il titolo “E tu che azione fai per il pianeta? Scriviamolo insieme il futuro sostenibile che abbiamo in mente” con incontri, giochi, spettacoli, azioni partecipate e performance gratuiti e aperti a tutti.

