Sorrento Incontra: Patrizia Liquidara ‘Ti ho vista ieri’

Il quinto appuntamento della rassegna Sorrento Incontra 2024, che si terrà il giorno 11/08/2024 alle ore 20:00 presso il Chiostro di San Francesco, vede come protagonista Patrizia Liquidara con lo spettacolo ‘Ti ho vista ieri’ in musica.

Patrizia Laquidara, cantante, autrice, compositrice e , occasionalmente, anche attrice, spazia dalla canzone d’autore alla musicapopolare alla sperimentazione vocale, nata a Catania, ‘Poetessa di estrazione maudit’ cosi viene defnita per la sua scrittura , considerata una delle punte di diamante tra le cantanti autrici italiane, la sua voce e’ stata descritta come “una voce di “rottura” , “a tratti dolce a tratti sinuosa altrove impetuosa e dirompente , con una capacita’ sbalorditiva di ammaliare e stregare”.

Nel suo reading-concerto “Ti ho vista ieri”, passa attraverso le memorie, regalando racconti per non dimenticare le origini, senza fermarsi in nessun luogo, partendo da un Nord adottivo attraversando l’Italia a bordo di un ricordo pieno di bagagli, verso un Sud Universale, caratterizzato da dovizie descrittive paragonabili al flusso di coscienza joyciano, quando il suo spirito vola attraverso il mercato, la Piazza della Pescheria, tra i vicoli, sopra i tetti di Catania.

Il suo talento eccentrico l’ha portata negli anni in tourneè negli Stati Uniti (Seattle, New York, Los Angeles, San Francisco) al Brasile , Giappone , Ecuador, oltre che in europa : Svizzera, Inghilterra, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio ,Croazia, conquistando un vasto consenso di pubblico e critica.

Finalmente la compositrice che è capace di innovare la canzone d’autore italiana arriva a Sorrento per un evento da non perdere.

Ingresso libero previa prenotazione whatsapp 3383212547

